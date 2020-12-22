Партия «Nur Otan» реализует 200 проектов по программе «Дорожная карта бизнеса-2025»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области будет принята программа по развитию малого и среднего бизнеса, с включенными в нее мерами по поддержке предприятий, пострадавших от пандемии, передает МИА «Казинформ».

Для развития предпринимательства, как отмечено в предвыборной программе партии, реализуют свыше 200 проектов. Таким образом, долю МСБ в экономике области планируют увеличить до 25%.

Какой государственной поддержкой смогут воспользоваться предприниматели для становления и развития своего бизнеса на встрече с работниками крытого рынка «Мега Шыгыс» рассказали кандидаты в депутаты от партии «Nur Otan» Бахыт Жаншаева, Кульпаршин Айдарханова и Жулдыз Кожабекова.

Представители партии озвучили несколько приоритетных направлений предвыборной программы.

Кандидаты в депутаты рассказали собравшимся о том, что для создания комфортных условий проживания жителей области и роста благосостояния населения партией была разработана программа, которая предусматривает несколько направлений, по которым будет осуществляться работа в следующие пять лет. Изменения коснутся сфер здравоохранения и образования, предпринимательства и жилищно-коммунального хозяйства. Также отданы приоритеты для поддержки молодежи, социально-уязвимым слоям населения.

Кульпаршин Айдарханова подробно остановилась на том, какую помощь смогут получить предприниматели на развитие своего дела.

Как было ею замечено, построить бизнес с нуля благодаря поддержке государства стало вполне реально. Сегодня финансовая поддержка начинающим предпринимателям предусмотрена сразу по нескольким госпрограммам. К примеру, финансирование новых проектов возможно в рамках «Дорожной карты бизнеса -2025», либо по программам «Еңбек» или «Экономика простых вещей». Тем, кто захочет заняться собственным делом, достаточно представить свой проект и защитить его. А, уже заручившись грантом, либо получив кредит, начать раскручивать свое дело.

«Ежегодно по программе «Дорожная карта бизнеса -2025» будет финансироваться не менее 200 проектов, по программе «Еңбек» выдадут микрокредитов на 1 тысячу проектов, по программе «Экономика простых вещей» смогут воспользоваться кредитованием по льготным условиям 60 человек, представив свои проекты. Каждый год обучение основам бизнеса смогут пройти не менее 2 тысяч человек. По предвыборной программе партия планирует довести число предпринимателей в сфере МСБ до 150 тысяч человек. Условиями любой из госпрограмм может воспользоваться каждый из вас», - разъяснила работникам рынка Кульпаршин Айдарханова.

Бахыт Жаншаева рассказала о том, что побывала в нескольких селах Кобдинского и Уилского района, изучила проблемы, с которыми сталкиваются на селе местные жители.

«Сельчан мы знакомили с условиями участия в государственных программах в вопросах кредитования бизнес-проектов, субсидирования животноводства. Многие и не слышали о такой возможности и были заинтересованы получением поддержки от государства. Ежегодно по программе партии субсидии будут получать около 2 тысяч сельхозпредприятий

и крестьянских хозяйств области. За счет государственных средств есть возможность увеличить поголовье скота, заняться развитием нетрадиционных видов сельского хозяйства: пчеловодством, выращиванием ягодных культур и прочим. А ведь для сельских жителей это возможность заработать. И предоставляет ее им государство. Такими же мерами поддержки могут воспользоваться и городские жители», - заметила она, обратившись к работникам рынка.

К слову, продавец одного из бутиков Гульзия, призналась, что уехала из села в поисках работы в город. Но, услышав о возможности приобрести скот за счет государственных средств, теперь подумывает вернуться в родное село.

Бахыт Жаншаева также остановилась и на вопросах поддержки многодетных матерей и матерей-одиночек. Она рассказала им о возможности поправить свое жилищное положение, приобретя квартиру по госпрограммам «Шаңырақ» либо «Бақытты отбасы». В ходе разговора с женщинами выяснилось, что некоторые из них переехали в город, так как в родных селах не было газа. Бахыт Жаншаева отметила, что за пять лет партия будет способствовать обеспечить газом свыше 800 тысяч жителей области или 68,9% населенных пунктов региона.

«Партия «Nur Otan» планирует к 2025 году полностью решить вопрос обеспечения населения области качественной питьевой водой, а также обеспечить газоснабжением больше половины сел. В селах, где проживают свыше 200 человек, построят централизованные водопроводы, а в малочисленных населенных пунктах установят комплексные блок модули очистки воды. В результате, 880 тысяч жителей получат доступ к качественной питьевой воде, при этом обеспеченность составит 100%», - пояснила она.

Жулдыз Кожабекова заострила внимание аудитории на вопросах поддержки молодежи и реализации молодежных инициатив. Партия ставит задачу создать условия для обеспечения занятости молодежи, их творческой и деловой самореализации. С этой целью в регионе будут созданы социальные лифты, будут решаться проблемы с жильем для молодых семей, вопросы трудоустройства, образования. Сейчас в области действуют 14 центров развития молодежных инициатив. Реализуются мероприятия по повышению уровня жизни молодого поколения региона. Успешно себя зарекомендовали отряды «Жасыл ел», проекты «Жастар - Жастарға», «С дипломом - в село!» и многое другое. Партия «Nur Otan» поможет трудоустроить свыше 8 тысяч молодых специалистов, построить студенческие общежития при вузе и 4 колледжах, будет способствовать выделению свыше 20 грантов акима области для молодых людей на открытие собственного дела и введения бизнеса. Также будет создана база волонтеров для координации деятельности волонтерских групп. Число же волонтеров в области планируют увеличить до 2500 человек.

«Как видите, партия «Nur Otan» представляет немало жизненно важных проектов, реализация которых поможет населению создать для себя комфортные условия для проживания. Создаются благоприятные условия для развития бизнеса. Причем, продвигаются также бизнес-проекты молодежи, социально-уязвимых слоев населения. Решаются вопросы жилья, трудоустройства, получения качественных услуг здравоохранения. Сегодня предвыборная программа партии становится популярной. Люди доверяют нам, высказывают свои предложения для улучшения жизни. Мы ценим ваше доверие и уверены, что вместе добьемся хороших результатов! Я уверена, что в день выборов вы сделаете свой правильный выбор. Голосуйте за «Nur Otan»! Партию реальных дел», - обратилась к избирателям Кульпаршин Айдарханова.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»