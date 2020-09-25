Партия «Nur Otan» представила предвыборные программы для центрального и восточного Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Nur Otan» продолжает публикацию проектов своих 216 предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Сегодня в правящей партии рассказали, какие изменения ждут жителей Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей в ближайшие 5 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В проекте предвыборной программы партии по Восточно-Казахстанской области ставится задача до 2025 года создать в регионе порядка 130 тысяч рабочих мест и повысить среднюю заработную плату до 202 тысяч тенге. При этом «Nur Otan» планирует способствовать ежегодной переподготовке 1,5 тысяч человек с учетом потребностей рынка труда.

Чтобы оказать максимальную поддержку аграриям, партия предлагает ежегодную реализацию до 50 различных инвестиционных проектов. Это строительство молочно-товарных ферм, создание откормочных площадок, обеспечение сельхозтоваропроизводителей льготным кредитованием и другое.

В целях реализации туристического потенциала региона предполагается развитие побережье озера Алаколь, реконструкция аэропорта в селе Урджар и строительство моста через Бухтарминское водохранилище.

Для поэтапного улучшения качества автодорог в предстоящие 5 лет планируется провести средний ремонт 2,5 тысяч км во всех районах и средний ремонт улиц в 76 опорных селах.

До 2025 года партия ставит задачу обеспечить 15-минутную шаговую доступность к медицинским организациям, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. При этом партия будет содействовать в строительстве Центра ядерной медицины в городе Семей, Центра гематологии и многопрофильной больницы на 300 коек в городе Усть-Каменогорск, а также врачебных амбулаторий в Урджарском, Курчумском, Тарбагатайском районах.

В рамках своей предвыборной программы партия будет добиваться создания условий для инклюзивного образования со 100% охватом всех нуждающихся детей. Для развития массового спорта среди детей и молодежи в партии займутся расширением спортивной инфраструктуры за счет строительства 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 плавательных бассейнов, мини-спортивных полей, площадок для стритворкаута и хоккейных кортов в различных населенных пунктах.

В Карагандинской области, являющейся одним из локомотивов индустриального сектора, «Nur Otan» ставит задачу ежегодного создания не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Проект предвыборной программы направлен на дальнейшее развитие промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и др.

Поскольку в регионе наблюдается большая нагрузка на окружающую среду, целью партии является обеспечение снижения эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу до 560 тысяч тонн и увеличение доли переработки твердых бытовых отходов до 27% к 2025 году.

Для этого в предстоящие пять лет необходимо обновить пыле- и газоулавливающее оборудование на предприятиях «Казахмыс» и «Арселор Миттал», подключиться к магистральному газопроводу «Сарыарка». Планируется строительство биоэлектростанции в поселке Кенгир, мусоросортировочного комплекса в Жанааркинском районе, мусоросжигательного и мусороперерабатывающего заводов в городе Караганды. Будут увеличены зеленые зоны, как на территории государственного лесного фонда, так и промышленных предприятий.

Наряду с этим партия будет добиваться строительства и реконструкции водопроводных сетей в Караганды, Балхаше, Каражале, Темиртау, Сарани и Жанааркинском районе, где на сегодня их износ составляет 85%. Планируется обеспечить завершение строительства центральной котельной для подключения к централизованному отоплению 250 многоквартирных жилых домов и 50 объектов. «Nur Otan» ставит цель по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в 180 селах.

К 2025 году планируется построить жилье почти на 30 тысяч квартир.

В сфере образования партийцы намерены обеспечить организацию бесплатного горячего питания для почти 100 тысяч учащихся области, строительство 4 студенческих общежитий в городах Караганды и Каркаралинск, а также открытие новых детских садов в городе Жезказган, что позволит увеличить охват детей от 1 до 6 лет к 2025 году до 100%.

Более подробно с проектами предвыборных программ регионов можно ознакомиться на сайте primaries.kz. По информации пресс-службы, данные программы не окончательные и будут доработаны с учетом мнения населения по принципу краудсорсинга.

Напомним, вчера «Nur Otan» опубликовал для обсуждения с населением проекты предвыборных программ по южным регионам страны.