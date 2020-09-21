Партия «Nur Otan» предлагает продлить «Дорожную карту занятости» населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для поддержки занятости населения реализуется программа «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы». По мнению партийного куратора, депутата фракции партии «Nur Otan» Артура Платонова необходимо продолжить реализацию «Дорожной карты занятости» в 2021 году и выделить на ее реализацию финансовые средства, передает МИА «Казинформ».

Основные цели программы – недопущение роста уровня безработицы, создание дополнительных рабочих мест и условий для развития инфраструктуры населенных пунктов. По мнению партийного куратора, депутата фракции партии «Nur Otan» Артура Платонова, существуют серьезные риски сокращения финансирования на 2021 год.

«В своем Послании народу страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что «в нынешних сложных условиях наша главная задача – сохранить социально-экономическую стабильность, занятость и доходы населения». Ключевые месседжи, на чем он акцентировал внимание - поддержка, помощь, забота. И они должны быть постоянными, а не периодическими. Во всяком случае, до нормализации ситуации в мире. То есть, нужно не прекращать, а наращивать социальные инициативы, развивая направления политики Елбасы и Президента! У Казахстана есть возможность, в отличие от многих развитых стран, не сокращать социальные выплаты и увеличивать налоги, а напротив создавать все условия для помощи гражданам в это сложнейшее для них время», – подчеркнул партийный куратор.

По его словам, в партии «Nur Otan» выдвинули инициативу по отмене подоходного налога при досрочном снятии пенсионных средств, которыми могут воспользоваться сотни тысяч казахстанцев.

«Дорожная карта занятости» - одна из серьезнейших мер поддержки населения, доказавшая свою эффективность в период пандемии. Благодаря ей уже сейчас трудоустроены более 177 тысяч казахстанцев. Их ежемесячный заработок в среднем составляет порядка 90 тысяч тенге. Почти 40% занятых на проектах – молодежь, обратившаяся через центры занятости. Программа позволяет молодым людям помимо заработка получить и столь необходимый в нынешних условиях опыт работы.

«В Бурабайском районе Акмолинской области проживает молодой человек Денис Прядко, инвалид 3 группы. Завершив обучение в колледже на повара, он по «Дорожной карте» устроился работать по профессии. Этот пример наглядно показывает, что программа помогает простым людям найти свое место в жизни, реализовать свои способности. Таких примеров множество», -заметил Артур Платонов.

Наряду с решением проблем трудоустройства также получен мультипликативный эффект от реализации инфраструктурных проектов.

«Только в городе Экибастуз будет построено 11 многоэтажных домов. А это значит, что в скором времени более 1,3 тысяч семей отметят новоселье. Ведется строительство 13 модульных больниц на 2,7 тысяч коек с созданием 5 тысяч постоянных рабочих мест для медицинского персонала. За счет строительства парков и скверов, озеленения улиц, установки детских и спортивных площадок будут благоустроены порядка 900 населенных пунктов», - сказал он.

Как отметил Артур Платонов, реализуемые инициативы оказали положительный эффект не только создавая рабочие места, но и качественно улучшая жизнь граждан. Но сегодня сохраняется риск осложнения экономической ситуации в связи с возможностью второй волны пандемии. Это может повлечь рост безработицы и ухудшение благосостояния значительной части граждан.

Учитывая социальную важность программы, партийный куратор «Nur Otan» предлагает продолжить реализацию «Дорожной карты занятости» в 2021 году и выделить на ее реализацию финансовые средства. Для получения максимального эффекта, Артур Платонов считает, что необходимо отбирать проекты, создающие наибольшее количество рабочих мест и обеспечивающие максимальную занятость.

«Правильно было бы создать специализированную информационную систему, позволяющую в режиме реального времени отслеживать ход реализации «Дорожной карты занятости». Также следует привлекать активистов партии «Nur Otan» к отбору и формированию проектов с акцентом на запросы местного населения», – заключил партийный куратор.