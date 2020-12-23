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Партия «Nur Otan» посетила Атыраускую область

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
23 Декабря 2020, 17:46
Партия «Nur Otan» посетила Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» продолжает встречи с населением в регионах. Сегодня члены Республиканского предвыборного штаба партии посетили Атыраускую область, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи с работниками Атырауского нефтеперерабатывающего завода были обсуждены вопросы экологии, занятости, обновления социальной инфраструктуры и многое другое.

Следом члены предвыборного штаба встретились с представителями общественных организаций, паралимпийцами и другими активными гражданами с особыми потребностями.

В этот же день нуротановцы провели еще ряд встреч, в том числе с водителями автобусного парка «Atyrau-Avtopark», где в неформальной атмосфере пообщались на актуальные темы. Представители предвыборного штаба также рассказали об инициативах «Nur Otan» по улучшению качества жизни в городе и регионе.


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