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Партия Nur Otan опубликовала график приема граждан министрами

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
31 Августа 2021, 16:39
Партия Nur Otan опубликовала график приема граждан министрами

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Партия «Nur Otan» опубликовала график приема граждан руководителями центральных государственных органов на сентябрь. Учитывая карантинные ограничения, они пройдут на площадке Республиканской общественной приемной в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

1 сентября прием граждан проведет заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, 3 сентября – заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, 8 сентября – заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Шынгыс Темир.

10 сентября на площадке партии граждан примет министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, 15 сентября – и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, 22 сентября – вице-министр информации и общественного развития Кемелбек Ойшыбаев, 24 сентября – министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, 29 сентября – министр юстиции Марат Бекетаев, 30 сентября – министр здравоохранения Алексей Цой.

Для записи на прием необходимо обращаться:

1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. WhatsApp: 8 700 800 4441;

3. komek@nurotan.kz

Стоит отметить, что с начала года в общественные приемные партии обратились более 103 тысяч человек, руководителями госорганов - членами партии проведено почти 20 тысяч приемов граждан.

Как показал анализ, наибольшее количество обращений связано с вопросами социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильем и др. На сегодня из более 103 тысяч обращений 43% оперативно решены, по 54% оказана правовая, консультативная и иная помощь, 3% находятся на исполнении.

Также на площадке Республиканской общественной приемной организованы бесплатные консультативные онлайн-встречи с юристами, адвокатами, медиаторами и нотариусами, на которые также можно записаться по вышеперечисленным контактам.

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