Партия «Nur Otan» набрала 71,09% голосов - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия опубликовала итоговые результаты парламентских выборов. Партия «Nur Otan» набрала 71,09% голосов. Об этом сообщил заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек.

«Уверенную победу мы одержали и на выборах маслихатов всех уровней. Как отметил Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев, «главная цель «Nur Otan»-а – это повышение благосостояния народа и укрепление государственности. В единстве наша сила. Мы вместе преодолеваем трудности на нашем пути и вместе достигаем успехов».

Наша предвыборная программа «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» – это готовый план развития страны и регионов на ближайшие 5 лет. Он продолжает курс 5 институциональных реформ Елбасы и включает задачи, поставленные Главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана», - написал Бауыржан Байбек в Facebook.

«Программа «Nur Otan»-а – это четкие, детально просчитанные меры, подкрепленные финансами и реальными ресурсами. Впервые изменен подход в планировании. За основу взят не отраслевой, а стратный принцип. Главным ориентиром являются интересы конкретных социальных групп.

Как сказал Елбасы, теперь наша партия должна обеспечить реализацию на всех уровнях предвыборных обещаний и поставленных Главой государства задач по преодолению последствий пандемии и экономического кризиса. Предстоит огромная, кропотливая работа.

Друзья! Еще раз хочу поблагодарить всех, кто 10 января пришел на избирательные участки и проголосовал за «Nur Otan» - за созидание и процветание Казахстана.

Уверен, что вместе мы обеспечим устойчивое развитие нашей страны! Преодолев испытания, победим вместе!» - резюмировал Бауыржан Байбек.