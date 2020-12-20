Партия «Nur Otan»: Мы знаем, как решить проблемы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты областного маслихата Берик Коздигарин, Всеволод Щегельский, Асель Зелетдинова обсудили актуальные вопросы с сотрудниками гипермаркета «Шебер», передает МИА «Казинформ».

На встрече работники торгового центра поднимали вопросы строительства жилья в области, качества дорог, образования.

Кандидаты, дав по каждому из них исчерпывающие объяснения, рассказали о задачах, которые в предвыборной программе поставила перед собой партия «Nur Otan» по Актюбинской области.

Подчеркнув, что строительство является драйвером экономики страны, кандидат в депутаты областного маслихата Всеволод Щегельский отметил, что одним из семи приоритетов предвыборной программы партии является активное строительство жилья в регионе.

«Нашей задачей, среди прочих, является улучшение условий проживания нашего населения, - объяснил кандидат. Партия «Nur Otan» считает необходимым применение комплекса мер по созданию возможностей для получения жилья. Мы ставим задачу доведения к 2025 году показателя обеспеченности жильем на одного проживающего по области с 21,6 до 26 квадратных метров. Для этого планируется строительство 3,9 миллионов квадратных метров жилья за 2021-2025 годы. В том числе за счет бюджетных средств 194 тысяч квадратных метров.

Кроме этого, в период с 2021 по 2025 годы будет предоставлено 23 тысяч земельных участков под строительство частных домов. В результате, порядка 28 тысяч семей будут обеспечены жильем во всех районах области. Это позволит снизить очередность на жилье на 10 процентов. Уверен, что актюбинцы сделают правильный выбор и проголосуют на партию «Nur Otan», которая предусмотрела в своих планах решение всех острых, волнующих наших граждан проблем.

Кандидаты Берик Коздигарин и Асель Зелетдинова рассказали участникам встречи о других направлениях предвыборной программы партии. В частности, Берик Коздигарин подробно рассказал о том, какие задачи ставит перед собой партия для решение стоящих перед областью вопросов в сфере ЖКХ.

«Для комфортного проживания будут решаться вопросы обеспечения населения водоотведением, теплоснабжением, благоустройства улиц и дворов, - отметил кандидат. - Для этого мы будем добиваться, чтобы в 2021 году было реконструировано 6,4 километров канализационных сетей в селе Бозой Шалкарского района, в 2021 году - реконструкция биоочистных сооружений в городе Эмбе Мугалжарского района, в 2025 году - модернизация канализационно-очистных сооружений в Актобе. Эти и другие меры позволят охватить и создать благоприятные условия проживания более 640 тысяч жителей области».

Кандидат Асель Зелетдинова рассказала участникам встречи о том, что в области в ближайшие 5 лет будут проведены большие работы по строительству и ремонту дорог.

«Наш регион обладает высоким транзитным потенциалом. По области проходит 628 км трассы «Западная Европа – Западный Китай». Следующим приоритетным проектом развития транспортной инфраструктуры будет автодорога «Центр-Запад», который обеспечит выход на морской порт Актау через город Нур-Султан. При этом, не менее важно качество строящихся и ремонтируемых дорог. Поэтому цель партии «Nur Otan» – развитие транзитного потенциала региона, повышение качества автомобильных трасс и дорог местного значения, - отметила она. – Призываю всех актюбинцев отдать свои голоса за партию «Nur Otan», поскольку лишь она знает обо всех проблемах региона и знает, как их решить».

Кандидаты также подробно рассказали о том, какие задачи ставит перед собой партия для улучшения экологической ситуации в регионе.

Для этого в предстоящие пять лет партия «Nur Otan» будет содействовать обновлению пыле- и газоулавливающего оборудования АЗФ, реконструкции пыле-газоочистной установки технологического оборудования АЗХС, утилизации попутного нефтяного газа крупными предприятиями области, строительству 9 полигонов ТБО в 8 районах области.

Для улучшения качества предоставления медицинских услуг партия «Nur Otan» планирует содействовать строительству не менее 15 объектов здравоохранения. Ежегодное приобретение 20 единиц медицинского оборудования. Планируется трудоустройство и направление выпускников Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова в села, где имеется дефицит врачей через расширение социального пакета: обеспечение жильем, детскими садами и многое другое.

Для повышения качества образования партия «Nur Otan» ставит задачи доведения показателя обеспеченности с 1 компьютера на 8 школьников до 1 компьютера на 5 школьников, а также приобретения интернет-роутеров для обеспечения дистанционного обучения.

Будет построено 16 новых школ в Актобе и районах, ежегодного будет проводиться ремонт в не менее чем в 10 школах, трудоустраиваться не менее 74 процентов выпускников ТиПО, завершивших обучение по дуальной форме. Расширится сеть дошкольных учреждений для увеличения охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет до 86 процентов к 2025 году.

Все эти меры позволят полностью ликвидировать аварийные и трехсменные школы, а также повысить качество образования.

Партия в своей работе на ближайшие пять лет будет ориентирована на укрепление здоровья населения, вовлечения граждан к массовому занятию спортом.

Для этого партия ставит задачи улучшения показателя обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 60 процентов и увеличения охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»