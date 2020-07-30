Партия Nur Otan держит на контроле вопрос обеспечения питьевой водой одного из жилых массивов Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В 40-градусную жару жильцы жилого массива «Бауырластар» в Актобе вынуждены обходиться без воды. По словам местных жителей, еще в мае они жаловались в акимат на перебои в подаче воды и низкое давление в трубах, однако вопрос до сих пор не решен. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной филиал партии «Nur Otan».

В свою очередь вопросом заинтересовались в партии «Nur Otan». Комиссия партийного контроля вместе с председателем филиала, акимом города Актобе Асхатом Шахаровым встретились с населением.

Установлено, что в связи с активной застройкой жилого массива и ростом населения расход питьевой воды увеличился в два раза и мощностей четырех имеющихся скважин не хватает.

После вмешательства партии уже во второй декаде августа в эксплуатацию будут дополнительно введены две скважины. В качестве временной меры Комиссия партийного контроля рекомендовала организовать ежедневный подвоз питьевой воды.

Кроме того, до конца года акимат должен разработать проект сети водоснабжения для 200 строящихся объектов, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2021 год.

Данный вопрос находится на партийном контроле у областного филиала партии.