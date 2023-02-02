Партия «Народный конгресс Казахстана» подала документы на регистрацию в Минюст

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство юстиции РК рассматривает документы от четырех политических партий для регистрации. Вчера было выдано подтверждение на уведомление партии «Народный конгресс Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь инициативной группе «Народный конгресс Казахстана» нужно провести съезд, в дальнейшем набрать не менее 5 тысяч членов, должна быть соответствующая региональная представленность. На все это дается максимум 3 месяца.

«После подготовки всех этих документов они поступают в Министерство юстиции. Министерство юстиции этот пакет документов проверяет, общий срок проверки составляет 1 месяц. Поэтому оперативность принятия решений зависит от инициативной группы», - пояснил директор департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК Алан Тленчиев во время пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии.

Он отметил, что на данный момент Министерство юстиции рассматривает документы на регистрацию 4 политически партий - Ел тағдыры, Ұрпақ жалғастығы, Ынтымақ и Народный конгресс Казахстана.

Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров подчеркнул, что этап выдвижения кандидатов в депутаты в Мажилис Парламента и маслихаты всех уровней закрывается в 18.00 8 февраля.

«Если до этого мы получаем надлежащим образом оформленные документы, мы обязаны их рассмотреть», - добавил Нурлан Абдиров.

Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов. Все 7 зарегистрированных политический партий страны допущены к участию.