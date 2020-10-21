Партия «Бірлік» объявила о готовности участвовать в предстоящих выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политическая партия «Бірлік» выступила с заявлением в преддверии парламентских выборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Политическая партия «Бірлік» поддерживает сегодняшнее обращение Президента Токаева К.К. о назначении выборов в Мажилис и маслихаты. Проведение выборов в закрепленные Конституцией сроки поддерживается нашей партией.

В совершенно новых условиях, условиях распространения пандемии, кардинальных изменений во всех сферах жизни, новых экономических вызовов, важно было провести выборы в утвержденные законодательством сроки. Это дало возможность провести подготовку всем партиям. Время для «мобилизации» своих сторонников получила и наша партия, в частности, на прошедшем 30 сентября съезде нашей организации мы утвердили контуры предвыборной платформы, внесли изменения в устав», - отметил председатель партии Серик Султангали.

Конкретные меры по политической модернизации, инициатором которых выступил Глава государства, дают значительно больше возможностей для получения представленности множества партий в Парламенте и маслихатах, подчеркнул он.

«Мы приветствуем введение понятия «парламентской оппозиции», закрепление 30-процентной квоты для женщин и молодежи и применение пропорциональной модели и партийных списков на всех уровнях от Мажилиса до районных и городских маслихатов.

Кроме того, Президент озвучил решение о встраивании представителей «парламентской оппозиции» в комитеты Мажилиса, что подтверждает готовность создать прозрачную конкуренцию как на этапе электоральной кампании, так и в рамках работы Парламента и маслихатов.

Мы, как действующая партия, имеем сторонников, видение и инфраструктуру для участия в данной конкурентной борьбе. Мы считаем, что все партии, вне зависимости от опыта, количества сторонников или размера, должны показать свою политическую зрелость, принять участие в выборах и получить голоса избирателей.

Мы всецело поддерживаем обращение Главы государства: в Мажилисе и во всех маслихатах должны присутствовать представители всех партий, доказавших свою состоятельность. Это обеспечит плюрализм мнений, дискуссии, конкуренцию идей и предложений во благо граждан страны. Как отметил, Глава государства, обновленный Парламент должен обеспечить законодательную базу для дальнейших социально-экономических преобразований в нашей стране.

Мы уверены, что политическая воля и решимость Президента Казахстана по развитию политической культуры, демократизации, а также профессиональная работа ЦИК РК обеспечат равную конкуренцию для всех политических партий в рамках предстоящей избирательной кампании», - обозначил Серик Султангали.

Нужно подчеркнуть, продолжил он, что объявленные выборы - значительный вызов для всех нас – для общества, для партий, для госаппарата. Ведь впервые выборы проходят в таких непростых экономических условиях, на фоне мировой пандемии.

«Данные выборы будут другими не только из-за текущей ситуации, но и по причине развития политической культуры, развития гражданского общества, уровня технологической оснащенности, включая новые медиа.

Я, как председатель партии «Бірлік», не скрою, что сегодняшнее выступление Президента Токаева К.К. вселило в нас уверенность. И я официально объявляю о готовности нашей организации участвовать в предстоящих выборах. Поэтому на ближайшем Съезде мы примем соответствующее решение и утвердим партийные списки из числа наиболее активных членов для участия в текущей избирательной кампании», - сообщил лидер партии «Бірлік».

Напомним, 21 октября 2020 года Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.