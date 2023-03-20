Партия «Ауыл» заявила о готовности выполнить свои обещания

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия «Ауыл» заявила, что выборы прошли в соответствии с нормами законодательства, честно, открыто и на должном уровне, передает МИА «Казинформ».

«Казахстанцы сделали свой выбор. Выражаем благодарность каждому гражданину, проголосовавшему за Народно-демократическую патриотическую партию «Ауыл».

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов стали законным продолжением конституционных реформ, состоявшихся по инициативе Президента в 2022 году. Партия «Ауыл» через пропорциональную систему, а ее члены через одномандатные избирательные округа, свободно реализовали свои конституционные права и получили возможность быть избранными», - говорится в заявлении партии.

Партия «Ауыл» заявляет, что выборы прошли в соответствии с нормами законодательства, честно, открыто и на должном уровне. В ходе агитационной работы и в процессе регистрации наших кандидатов какие-либо ограничения, попытки давления не зафиксированы.

«Конкуренция как между политическими партиями, так и между нашими кандидатами и их соперниками была свободной. Встречи представителей партии с независимыми наблюдателями проводились в соответствии со всеми установленными стандартами.

Партия «Ауыл» готова выполнить свои обещания, данные во время агитационной работы. В целях повышения уровня жизни и благосостояния каждого села мы активно поработаем над выработкой конкретных решений в Мажилисе и маслихатах.

Поздравляем казахстанцев с наступающим праздником Наурыз мейрамы и призываем вместе сделать решительный шаг в эпоху новой политической модернизации!» - отмечается в заявлении.