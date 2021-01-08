АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» завершила свою предвыборную агитационную кампанию акцией «Кормящие руки Казахстана» на базе ТОО «Байсерке-Агро» в Алматинской области. В мероприятии приняли участие председатель партии Али Бектаева, кандидаты в Мажилис Парламента РК и маслихаты всех уровней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Председатель партии «Ауыл» озвучил итоги агитационной работы.

Он также отметил, что в течение месяца во всех регионах проводилась полномасштабная агитационная кампания. Агитработа партии «Ауыл» не прекращалась ни на один день. С первого дня агитационной работы было проведено более 200 мероприятий с освещением в республиканских и областных СМИ. Согласно утвержденному медиа-плану в регионах на должном уровне было организовано свыше 300 мероприятий с участием кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК.

Более 6 000 мероприятий было организовано с участием кандидатов в областные и районные маслихаты с привлечением республиканских и региональных средств массовой информации, которые включали в себя встречи кандидатов в депутаты от партии «Ауыл» с коллективами предприятий, совещания, круглые столы, флешмобы. С 20 декабря стартовала республиканская акция «Ауылдан Ауылға», целью которой является встреча с жителями самых отдаленных сел и донесение им предвыборной программы партии. За это время кандидатами в депутаты всех уровней было посещено 2145 сел.

Проведение завершающей фазы агитационной кампании на базе ТОО «Байсерке Агро» объясняется приверженностью партии «Ауыл» высоким инновациям в сельском хозяйстве.

В рамках акции наряду с посещением хозяйства, встречи с населением, была организована выставка, где участники увидели достижения сельского хозяйства.

Мероприятие завершилось запуском воздушного шара с территории поселка «Аркабай».