Партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила список кандидатов в депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросу утверждения списка кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК. Особенностью нынешних выборов является то, что 30% кандидатов должны быть женщины и молодежь. Я полностью поддерживаю данные критерии. Это делается для вовлечения женщин и молодежи в разные сферы жизнедеятельности нашего общества. У нас прошли конференции во всех регионах. На них были выдвинуты кандидаты в депутаты маслихатов всех уровней. Утвержден список партии», - сказал председатель партии Али Бектаев, выступая на внеочередном XVIII съезде партии.

По его словам, в качестве кандидатов в депутаты маслихатов от партии «Ауыл» зарегистрировано 654 человек.

«Сегодня, после обсуждений с аналитиками, представителями регионов, политическим советом, мы утвердили список кандидатов в депутаты Мажилиса. Этот вопрос выносится на рассмотрение съезда», - добавил Али Бектаев.

После руководитель аппарата партии Куаныш Сейтжанов озвучил список кандидатов в депутаты Мажилиса от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

В список вошли:

1. Кайрат Айтуганов, председатель правления НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина»;

2. Карлыгаш Оралбекова, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области;

3. Николай Арсютин, председатель крестьянского хозяйства «Номад»;

4. Зейн Алипбеков, ведущий телеканала «Хабар»;

5. Нуржигит Бегалы, председатель крестьянского хозяйства «Злиха»;

6. Талгат Зейнуллин, председатель правления АО «Сельхозтоваропроизводителей Астана»;

7. Даулеткерей Капулы, руководитель столичного филиала Союза писателей РК, главный редактор журнала «Самрук», композитор-кюйши, поэт;

8. Айгерим Кокеева, директор департамента воспитательной работы Казахского агротехнического университета имени Сейфуллина;

9. Даурен Куат, журналист, главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті»;

10. Дауренбек Кыстауов, генеральный директор ТОО «Академия инновационных технологий»;

11. Кенжегали Машырыков, руководитель Мангистауской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в Агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК;

12. Алмас Мухаметов, консультант ТОО «SBC ID»;

13. Толеутай Рыхимбеков, первый заместитель партии «Ауыл»;

14. Айдар Саттаров, главный бухгалтер ТОО «Media holding «Atameken business»;

15. Азимхан Сатыбалдин, директор Института экономики КН МОН РК;

16. Канат Тасибеков, автор самоучителя «Ситуативный казахский»;

17. Рабига Токсеитова, вице-президент АО «Холдинг Aitas-KZ»;

18. Бахаргуль Толеген, учредитель «Адеми-Ай РІus»;

19. Валентин Хаданович, руководитель ТОО «Азимут».