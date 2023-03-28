АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе партии, 27 марта состоялось заседание Президиума политического совета Народно-демократической патриотической партии «Ауыл». На нем в соответствии с пунктом 5 статьи 97-1 Конституционного закона РК «О выборах» и пункта 44 Устава партии были распределены 8 депутатских мандатов, полученных по итогам выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, состоявшихся 19 марта 2023 года.
Единогласно постановлением Президиума политсовета НДПП «Ауыл» был утвержден следующий состав:
1. Дайрабаев Жигули Молдакалыкович, член партии, заместитель председателя НДПП «Ауыл», председатель правления Ассоциации фермеров Казахстана;
2. Егизбаев Серик Рахметоллаулы, член партии, экс-вице министр сельского хозяйства, информации и общественного развития;
3. Абден Каракат Жаксылыккызы, член партии, президент ОО «Қазақ қызы» (по женской квоте);
4. Баккожаев Анас Ахатович, член партии, заместитель председателя НДПП «Ауыл»;
5. Саурыков Ерболат Байузакович, член партии, председатель регионального филиала НДПП «Ауыл» по Жамбылской области, президент Таразского Международного инновационного института имени Ш. Муртаза;
6. Арсютин Николай Геннадьевич, член партии, заместитель председателя НДПП «Ауыл»;
7. Зейнуллин Аян Талгатович, член партии, директор по производству АО «СПК Астана» (по молодежной квоте);
8. Сериков Тансауле Габдыманапович, член партии, преподаватель КазАТУ имени С. Сейфуллина (согласно квоте для представителей инклюзивного общества);
«При распределении мандатов были соблюдены требования по сохранению 30 процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями», - говорится в сообщении пресс-службы партии «Ауыл».
Напомним, что по итогам, опубликованным Центральной избирательной комиссией РК, НДПП «Ауыл» набрала 10,9% голосов избирателей и получила мандаты в Мажилис Парламента РК.
Какие партии прошли в Мажилис можно прочесть здесь. Также в ЦИК озвучили итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам.