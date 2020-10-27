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Партия «Ауыл» серьезно трансформировала свою деятельность - Али Бектаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
27 Октября 2020, 12:38
Партия «Ауыл» серьезно трансформировала свою деятельность - Али Бектаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель народно-демократической партии «Ауыл» Али Бектаев рассказал, как партия работает с момента ее создания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша партия активно работает над выполнением всех уставных задач, среди которых я бы хотел заострить внимание на следующее: выдвижение и поддержка политических лидеров, участие в решении социально-экономических вопросов через своих представителей в различных органах, участие в разработке законодательных актов, конструктивное сотрудничество с политическими партиями и общественными объединениями. Для достижения уставных целей и задач партия имеет право выдвигать кандидатов в Мажилис Парламента и маслихаты, выборы которых состоятся в ближайшим будущем», - заявил Али Бектаев во время круглого стола в Нур-Султане.

Он добавил, что возможности у политических партий сейчас широкие.

«История партии «Ауыл» насчитывает более 20 лет. Иногда высказываются различные мнения по деятельности партии. Но такие мнения, возможно, рождаются на основе устаревших стереотипов или у тех, кто особенно невнимательно следит за деятельностью партии «Ауыл». Надо сказать, что за последние пять лет наша партия самым серьезным образом трансформировала свою деятельность. Существенно обновлен кадровый состав центрального и регионального аппаратов, проведены сотни различных мероприятий, осуществляется набор новых членов партии», - проинформировал глава партии.

По словам председателя партии, предстоящие выборы депутатов Мажилиса и маслихата имеют свои особенности.

«Впервые вводится институт парламентской оппозиции. Также в первые в партийных списках вводится 30-процентная квота для женщин и молодежи. Выборы депутатов маслихата также впервые пройдут по партийным спискам. То есть, на этот раз у наших аграрников, у нашей партии и сторонников есть хорошая возможность своих представителей избрать во всех представительных органах», - отметил А. Бектаев.

Напомним, 26 октября на заседании политсовета партия «Ауыл» приняла решение об участии в предстоящих выборах депутатов Мажилиса и маслихата всех уровней.


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