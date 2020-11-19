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Партия «Ауыл» официально внесла список кандидатов в депутаты в ЦИК

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Ноября 2020, 18:36
Партия «Ауыл» официально внесла список кандидатов в депутаты в ЦИК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Ауыл» официально внесла партийный список кандидатов в депутаты Мажилис в ЦИК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.

19 ноября 2020 года в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, в соответствии со статьями 87 и 89 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан», были представлены документы Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» о выдвижении кандидатов на выборы депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

1. Выписка из протокола высшего органа политической партии о выдвижении партийного списка;

2. Документ представителя политической партии, подтверждающий его полномочия;

3. Партийный список на электронном и бумажном носителях;

4. Заявление гражданина о согласии быть включенным в партийный список;

5. Биографические данные каждого кандидата, включенного в партийный список;

6. Копии удостоверений личности каждого кандидата, включенного в партийный список;

7. Документы, подтверждающие членство в политической партии, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью политической партии.

8. Копия документа о регистрации политической партии в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

9. Документ, подтверждающий внесение политической партией избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

10. Справки органа государственных доходов о сдаче кандидатом и его (ее) супругой (супругом) деклараций о доходах и имуществе.

Центральная избирательная комиссия устанавливает соответствие кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК, включенных в партийные списки, требованиям, предъявляемым к ним Конституцией и Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», на основании запросов в соответствующие органы.

Согласно календарного плана по выборам депутатов Мажилиса Парламента выдвижение партийных списков осуществляется политическими партиями в период с 10 по 30 ноября т.г.( до 18.00 часов).

Регистрация партийных списков началась 10 ноября и закончится в 18.00 часов 10 декабря т.г.


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