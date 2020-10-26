Партия «Ауыл» будет участвовать в выборах в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» приняла решение, что будет участовать в предстоящих выборах в Мажилис Парламента РК. Об этом на заседании политсовета партии сказал председатель партии «Ауыл» Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Указу Президента РК сообщаю о том, что Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» будет участвовать в предстоящих выборах Мажилиса Парламента РК и маслихата депутатов», - сказал Али Бектаев.

По его словам, сейчас перед человечеством стоит один вопрос - здоровье граждан, их благополучие, продовольственная безопасность. Естественно, на первый план выходит сельское хозяйство.

«Только поднимая аграрный комплекс, применяя новые методы, мы можем накопить опыт. Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», самым главным посылом которого является развитие сельского хозяйства, защита интересов сельского населения, тоже должна показать себя на этих предстоящих выборах. Выборы - это признак демократии», - отметил председатель партии.

По его словам, было очень много откликов среди специалистов, простого населения.

«Это очень правильный политический шаг. Выборы проходят в конституционный срок. У нас есть три месяца, чтобы подготовиться, провести соответствующую агитацию среди населения, достойно представить свою программу. Для этого у партии «Ауыл» имеются все основания, возможности, у нас работают первичные организации. Только за последние пять лет наши ряды пополнились 52 тысячами новыми членами партии», - об этом на заседании политсовета сказал председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.

Напомним, Президент подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК на10 января 2021 года.