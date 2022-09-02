Партия AMANAT выступила с заявлением в поддержку Послания Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня председатель «AMANAT» Ерлан Кошанов провел совещание с партийным активом по обсуждению Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, общественные деятели, сотрудники Центрального аппарата партии. Посредством видеоконференцсвязи были подключены все региональные филиалы партии.

Ерлан Кошанов акцентировал внимание присутствующих на том, что нынешнее Послание – это еще один большой шаг на пути построения Нового справедливого Казахстана.

«В Послании, как и всегда, Президентом даны конкретные ответы на самые актуальные запросы казахстанцев. Это продолжение начатых политических преобразований. Что еще раз показывает, что слова Президента никогда не расходятся с делом. Впервые обнародован график будущих избирательных кампаний. Глава государства инициировал сокращение мандата Президента и установление одного срока продолжительностью на семь лет. Все это говорит о последовательности курса реформ и его нацеленности на укрепление демократии в стране», - заявил он.

Кроме того, председатель партии отметил, что несмотря на текущие вызовы, Президент усиливает государственную социальную политику: выделяются большие средства на развитие образования и здравоохранения, поддержку молодежи и сельского хозяйства, индексируются все соцвыплаты, пересматриваются пенсии, запускается проект «Нацфонд – детям».

«Партия «AMANAT», как ведущая политическая сила страны, всецело поддерживает политические и социально-экономические инициативы Главы государства. Все предлагаемые Президентом в Послании реформы – это прогрессивные и своевременные меры, которые дают новый импульс развитию страны в новых условиях», – подчеркнул Ерлан Кошанов.

В ходе мероприятия также выступил член Бюро Политического совета партии, генеральный директор республиканской газеты «Egemen Qazaqstan» Дархан Кыдырали. По его словам, Послание определяет дальнейшее направление развития страны.

«В своем Послании Глава государства охватил весь спектр актуальных вопросов, волнующих население. Это нехватка водных ресурсов, ремонт дорог, развитие медицины на селе, возврат неиспользуемых земель и много другое. Поэтому мы всецело поддерживаем курс Президента», - подчеркнул Дархан Кыдырали.

В свою очередь исполнительный секретарь Алматинского городского филиала «AMANAT» Меиржан Отыншиев отметил, что Алматы – это город молодежи и студентов.

«В этом контексте Послание, в котором озвучены конкретные меры по трудоустройству 100 тыс. молодых людей, льготному кредитованию молодых предпринимателей, решению проблем студенческих общежитий, говорит о том, что вопросы будущих поколений – в фокусе внимания Президента», - сказал Меиржан Отыншиев.

Исполнительный секретарь Северо-Казахстанского областного филиала партии Асем Рахметова выразила мнение, что общими усилиями общества, госаппарата и партии «AMANAT» все задачи будут реализованы.

«Сегодня в нашей работе приоритетами должны быть именно общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей. Благодаря этому мы можем реализовать все задуманное», - отметила она.

По итогам совещания Председатель «AMANAT» Ерлан Кошанов поставил перед Центральным аппаратом партии и региональными филиалами ряд конкретных задач по продвижению Послания среди широких слоев населения и мобилизации всех партийных ресурсов на реализацию озвученных в нем реформ Главы государства.