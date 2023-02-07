Партия «AMANAT» выразила соболезнования братскому народу Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Партия «AMANAT» направила телеграмму соболезнования Президенту Турецкой Республики, Председателю партии справедливости и развития Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью большого числа людей в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в юго-восточных регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Уважаемый господин Председатель и коллеги из партии справедливости и развития! Примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения. Я от имени партии «AMANAT» и от себя лично искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим от стихии и возвращения в дома без вести пропавших. В этот тяжелый час желаю братскому турецкому народу мужества и стойкости», – говорится в телеграмме, направленной председателем «AMANAT» Ерланом Кошановым от имени партийцев.