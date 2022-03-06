Партия «AMANAT», все регионы страны в зеленой зоне, призыв в армию – обзор недели в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вот и завершается еще одна неделя в Казахстане. Как и чем жила страна с 28 февраля по 5 марта – в еженедельном обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Казахстан на прошедшей неделе участвовал в значимом международном событии. Это начало работы Казахстана в Совете ООН по правам человека. В рамках визита в Швейцарскую конфедерацию заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди принял участие в Сегменте высокого уровня 49-ой сессии Совета ООН по правам человека.

Что касается ситуации между Россией и Украиной, Президент Касым-Жомарт Токаев внимательно отслеживает ситуацию по эвакуации граждан Казахстана из Украины. В результате начавшейся на территории Украины спецоперации в непростую ситуацию попали казахстанские водители-дальнобойщики. В этой связи казахстанские дипломаты помогли соотечественникам-дальнобойщикам. Состоялся телефонный разговор Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили актуальные вопросы, касающиеся экономического положения двух стран и двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.А также по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Владимиром Зеленским. Собеседники обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины. Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере.

Что касается эвакуации граждан Казахстана из Украины, топервый рейс прилетел в Алматы. Репатриационный рейс со 175 пассажирами прилетел из польского города Катовице. В международном аэропорту мегаполиса их ждали родственники, друзья и близкие с цветами и шарами.

Одним из важных событий недели стало то, что спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию «Nur Otan» в «AMANAT». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал переименование партии «Nur Otan» в «AMANAT».

Что касается эпидемиологической обстановки в Казахстане, то она остается стабильной. На сегодняшний день все регионы Казахстана – в «зеленой» зоне. Однако заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК сообщил о том, что в ряде стран все еще отмечается рост заболеваемости коронавирусом, и призвал казахстанцев не расслабляться.Также Ералы Тугжанов на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК поручил пересмотреть выделенные средства на медицинскую реабилитацию.А министр здравоохранения РК Ажар Гиният на расширенном заседании коллегии ведомстваотметила, что в 2022 году будут приняты три закона в области здравоохранения.

По январским событиям Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры, в ходе которого представил нового руководителя надзорного ведомства Берика Асылова. Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события.Отметим, что по фактам январских событий 307 граждан освобождены с изменением меры пресечения. На сегодняшний день по итогам январских событий в Казахстане расследуются 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам.

О спортивных новостях за неделю. Казахстанские лыжники выступили в смешанной эстафете на ЧМ в Норвегии.Казахстанская теннисистка побила собственный рекорд и вошла в ТОП-20 рейтинга WTA. . Команда Казахстана по вольной борьбе отметилась двумя бронзовыми медалями на международном турнире в Турции.Казахстанские легкоатлеты примут участие в чемпионате мира по спортивной ходьбе.

Стоит отметить также, что четвертого марта Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июле и сентябре – декабре 2022 года». Весенний призыв на срочную воинскую службу начался в Казахстане.

А в завершении недели начались мероприятия к Международному женскому дню – 8 марта. Так в воинских частях Национальной гвардии состоялись мероприятия в честь праздника. В предпраздничный день особо отличившимся военнослужащим-женщинам были вручены нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарности.Подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» наградили многодетных матерей в Мангистауской области. В столичном аэропорту встретили легендарную личность – известную советскую и казахстанскую актрису кино и театра, исполнительницу роли Кыз Жибек Меруерт Утекешеву, которая стала символом казахской женщины. В преддверии Международного женского дня она высказала искренние пожелания прекрасной половине человечества