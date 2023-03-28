Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Партия AMANAT распределила мандаты в маслихат Алматы

    28 Марта 2023, 17:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал партии AMANAT утвердил партийный список в составе 12 депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Партийный список был утвержден решением Бюро политсовета и направлен в территориальную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов маслихата города VIІI созыва.

    В представленном списке доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью составила 41,6%. Средний возраст – 40 лет (VІI созыв – 46 лет), состав омолодился на 6 лет.

    Состав депутатов по партийным спискам от Алматинского городского филиала партии AMANAT выглядит следующим образом:

    1. Аканова Асия Айкановна – доцент кафедры «Big data и искусственный интеллект» КазНУ имени аль-Фараби

    2. Ерлан Диана Ерлановна – многодетная мама, учредитель ОФ «Kzhol»

    3. Есматов Серик Аманжолович – паралимпиец

    4. Канкуров Станислав Владимирович – член Политического совета партии AMANAT

    5. Кодасбаев Алмат Турысбекович – директор Городского кардиологического центра

    6. Отыншиев Меиржан Батырбекович – председатель Алматинского городского филиала партии AMANAT

    7. Надиров Жандос Куанышбекович – директор Городского центра крови

    8. Проценко Игорь Александрович – генеральный директор ТОО «ПКФ Торнадо PLUS»

    9. Рамазан Бекбол Батыржанович – проректор Казахского автомобильно-дорожного института им. Л.Б. Гончарова

    10. Тау Нурымбек – директор ТОО «Daco Motors»

    11. Тё Елена Васильевна – директор ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы»

    12. Хамраев Садир Артемович – директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы»

    По одномандатным округам в маслихат Алматы от партии AMANAT прошли 11 депутатов:

    1. Джантелиев Дастан Темиралиевич – директор ТОО «Жеті Мұра»

    2. Бекенова Гульжан Мирзалиевна – директор КГУ ОШ №204

    3. Башинская Анна Романовна – заместитель Директора ТОО «Фирма «ЛЭУ»

    4. Умирбаева Зауреш Абилгожановна – председатель Территориального Объединения профсоюзов города Алматы «Профсоюзный центр»

    5. Жумабаев Бакытбек Ашимович – учредитель и директор ТОО «Жан-М»

    6. Кобеева Алтынай Орманкалиевна – председатель Общественного совета Алматы, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр»

    7. Козлов Сергей Анатольевич – генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Масато»

    8. Сауранбаев Ералы Болатович – генеральный директор ТОО «Sheber Partners»

    9. Талгатов Зия Балалдинович – исполнительный директор группы компаний ТОО «ТехноGRAD»

    10. Набиев Амиржан Амиржанович – директор ТОО «Атрикс-Строй»

    11. Ибрагимұлы Болат – директор ТОО «Qazaq Stroy Properties»

    Также по одномандатному избирательному округу №12 путем самовыдвижения депутатом стал член партии Зулеев Мухтар Махамбетович.

    В целом партия AMANAT будет иметь абсолютное большинство в городском маслихате, состоящее из 24 депутатов.

    Ранее были озвучены имена депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам маслихата Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Выборы Маслихат AMANAT
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Казахстане ожидается усиление взаимодействия между Парламентом и Правительством – азербайджанский эксперт
    Яков Милатович официально стал президентом Черногории
    Беженец из Сирии стал мэром города в Германии
    Действующий премьер Финляндии сенсационно проиграла парламентские выборы
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Строительство дороги между Кентау и аэропортом Туркестана завершат до конца года
    3 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    4 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    5 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    Новости партнеров