Партия AMANAT распределила мандаты в маслихат Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал партии AMANAT утвердил партийный список в составе 12 депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Партийный список был утвержден решением Бюро политсовета и направлен в территориальную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов маслихата города VIІI созыва.
В представленном списке доля женщин, молодежи и лиц с инвалидностью составила 41,6%. Средний возраст – 40 лет (VІI созыв – 46 лет), состав омолодился на 6 лет.
Состав депутатов по партийным спискам от Алматинского городского филиала партии AMANAT выглядит следующим образом:
1. Аканова Асия Айкановна – доцент кафедры «Big data и искусственный интеллект» КазНУ имени аль-Фараби
2. Ерлан Диана Ерлановна – многодетная мама, учредитель ОФ «Kzhol»
3. Есматов Серик Аманжолович – паралимпиец
4. Канкуров Станислав Владимирович – член Политического совета партии AMANAT
5. Кодасбаев Алмат Турысбекович – директор Городского кардиологического центра
6. Отыншиев Меиржан Батырбекович – председатель Алматинского городского филиала партии AMANAT
7. Надиров Жандос Куанышбекович – директор Городского центра крови
8. Проценко Игорь Александрович – генеральный директор ТОО «ПКФ Торнадо PLUS»
9. Рамазан Бекбол Батыржанович – проректор Казахского автомобильно-дорожного института им. Л.Б. Гончарова
10. Тау Нурымбек – директор ТОО «Daco Motors»
11. Тё Елена Васильевна – директор ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы»
12. Хамраев Садир Артемович – директор ТОО «Транспортный холдинг города Алматы»
По одномандатным округам в маслихат Алматы от партии AMANAT прошли 11 депутатов:
1. Джантелиев Дастан Темиралиевич – директор ТОО «Жеті Мұра»
2. Бекенова Гульжан Мирзалиевна – директор КГУ ОШ №204
3. Башинская Анна Романовна – заместитель Директора ТОО «Фирма «ЛЭУ»
4. Умирбаева Зауреш Абилгожановна – председатель Территориального Объединения профсоюзов города Алматы «Профсоюзный центр»
5. Жумабаев Бакытбек Ашимович – учредитель и директор ТОО «Жан-М»
6. Кобеева Алтынай Орманкалиевна – председатель Общественного совета Алматы, директор ОФ «Информационно-ресурсный центр»
7. Козлов Сергей Анатольевич – генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Масато»
8. Сауранбаев Ералы Болатович – генеральный директор ТОО «Sheber Partners»
9. Талгатов Зия Балалдинович – исполнительный директор группы компаний ТОО «ТехноGRAD»
10. Набиев Амиржан Амиржанович – директор ТОО «Атрикс-Строй»
11. Ибрагимұлы Болат – директор ТОО «Qazaq Stroy Properties»
Также по одномандатному избирательному округу №12 путем самовыдвижения депутатом стал член партии Зулеев Мухтар Махамбетович.
В целом партия AMANAT будет иметь абсолютное большинство в городском маслихате, состоящее из 24 депутатов.
Ранее были озвучены имена депутатов, избранных по одномандатным территориальным округам маслихата Алматы.