Партия «AMANAT» распределила депутатские мандаты в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Решением Бюро Политического Совета партии «AMANAT» утвержден список из 40 кандидатов и направлен в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве депутатов Мажилиса Парламента РК VIII созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Новый состав фракции партии «AMANAT» в Мажилисе на 32% состоит из женщин, молодежи до 35 лет и лиц с особыми потребностями.

Напомним, по итогам внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента по партийным спискам, у «AMANAT» - 53,9% голосов избирателей, что соответствует 40 депутатским мандатам.

В список депутатов Мажилиса Парламента РК по партийному списку от партии вошли:

1. Абенов Мурат Абдуламитович

2. Абдиев Ерлан Турсунбаевич

3. Авершин Константин Викторович

4. Адамбеков Тилектес Серикбайұлы

5. Аймагамбетов Асхат Канатович

6. Ашимбетов Нуржан Кемерович

7. Ашимжанов Жанарбек Садыканулы

8. Әлтай Аманжол Дүйсенбайұлы

9. Башимов Марат Советович

10. Бейсенбаев Елнур Сабыржанович

11. Бейсенгалиев Берик Турсынбекович

12. Дементьева Наталья Григорьевна

13. Ергешбаев Мурат Нальхожаевич

14. Елеуов Галымжан Алмасбекович

15. Заитов Ринат Рифхатович

16. Имашева Снежанна Валерьевна

17. Измухамбетов Бактыкожа Салахатдинович

18. Казанцев Павел Олегович

19. Керімбек Болат Бақбергенұлы

20. Колода Дмитрий Владимирович

21. Кошанов Ерлан Жаканович

22. Құспан Айгүл Сайфоллақызы

23. Кучинская Юлия Владимировна

24. Мусабаев Самат Базарбаевич

25. Нұртаза Самат Русланұлы

26. Пономарев Сергей Михайлович

27. Рау Альберт Павлович

28. Рожин Максим Николаевич

29. Савельева Татьяна Михайловна

30. Саиров Ерлан Бияхметович

31. Сарым Айдос Әміроллаұлы

32. Сарсенгалиев Нартай Аралбаевич

33. Смагулов Бауыржан Амиржанович

34. Смышляева Екатерина Васильевна

35. Сулейменова Жулдыз Досбергеновна

36. Такиев Мади Токешович

37. Толыкбаев Максат Маликович

38. Турганов Дюсенбай Нурбаевич

39. Шапак Унзила

40. Шаталов Никита Сергеевич

19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Какие партии прошли в Мажилис можно прочесть здесь. Также в ЦИК озвучили итоги выборов в Мажилис Парламента РК по одномандатным округам.