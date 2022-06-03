3 Июня 2022 23:42

Партия «AMANAT» провела масштабный Open air в столице к 30-летию госсимволов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице на территории ЭКСПО состоялся праздничный концерт «Менің Елім» в честь 30-летия государственных символов РК, организованный партией «AMANAT». В нем приняли участие свыше 20 тыс. зрителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Жителей и гостей столицы порадовали своими выступлениями как именитые, так и молодые звезды казахстанской эстрады.

В их числе – Роза Рымбаева, Ұлықпан Жолдасов, группа «Жігіттер», Айқын, Raim, Қуандық Рақым, AYREE, Аргоня, Мансұр және Қобыланды, группа «Алашұлы», Дана Кентай, Фарида Жолдасова, Зарина Омарова, Prince, Садраддин, 2RAR, AKHA.

В перерыве между выступлениями артистов члены Республиканского партийного штаба «AMANAT» поздравили казахстанцев с праздником и призвали принять участие в предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию, который состоится уже в это воскресенье.

Как отметил депутат Мажилиса Парламента РК Саясат Нурбек, наша страна вступает в новый этап своего развития.

«Так давайте все вместе, всем народом сплотимся вокруг курса политических реформ, объявленных Главой государства», - сказал народный избранник.

В свою очередь известный телеведущий Максат Толыкбай подчеркнул, что конституционная реформа – это важный шаг на пути создания «Жаңа Қазақстан».

«Как гордо реет наш синий флаг, так давайте же всегда чтить символы нашей государственной Независимости! Сейчас страна находится на пороге больших перемен», - отметил Максат Толыкбай.

Известный казахстанский спортсмен Абзал Ажигалиев также обратился к собравшимся.

«Я, как и все, хочу жить в справедливом Казахстане, где права и свободы каждого гражданина – превыше всего», - сказал Абзал Ажигалиев.

4 июня 1992 года впервые были утверждены государственные символы независимого Казахстана.