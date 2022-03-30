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Партия «AMANAT» представила новых руководителей общественных советов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
30 Марта 2022, 20:19
Партия «AMANAT» представила новых руководителей общественных советов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Качественным и системным мониторингом хода реализации предвыборных обещаний займутся республиканские общественные советы при партии «AMANAT». Планируется, что заседания будут проводиться с возможностью трансляции в прямом эфире в социальных сетях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Напомним, что на внеочередном ХХІІ съезде Председатель «AMANAT» Касым-Жомарт Токаев поставил задачу повысить эффективность общественных советов.

«По согласованию с Председателем партии решением Бюро Политического совета в целях исключения дублирования, а также повышения эффективности работы количество советов оптимизировано с 14 до 9 и утверждены их руководители», – заявил сегодня исполнительный секретарь Асхат Оралов в ходе встречи с новыми председателями советов.

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Республиканский общественный совет по развитию государственного управления и противодействию коррупции возглавил Ерлан Саиров, совет по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора – Аманжан Жамалов, совет по вопросам семьи и социальной защиты населения – Динара Закиева, совет по вопросам образования и здравоохранения – Саясат Нурбек, совет «Miras» по развитию гражданского общества и культуры – Аманжол Алтай, экологический совет – Едил Жанбыршин, совет по региональному развитию – Амерхан Рахимжанов, совет по поддержке молодежи – Елнур Бейсенбаев. А главой Комитета партийного контроля остался Артур Платонов.

В ходе встречи исполнительный секретарь партии представил новый формат их работы. В частности, в случае выявления рисков по неисполнению конкретных индикаторов Предвыборной программы по итогам года на заседаниях советов с отчетами будут выступать ответственные руководители госорганов.

Вместе с тем, он отметил, что советы призваны консолидировать активистов и экспертов вокруг партийной повестки для успешного исполнения поручений Председателя партии.

«Наши советы должны стать механизмом для привлечения и продвижения активных авторитетных людей, пользующихся доверием однопартийцев. На XXII Съезде Председатель партии отметил, что «в ходе праймериза в партию пришли активные люди, появилась внутрипартийная конкуренция. Это правильное развитие событий». Поэтому к работе Советов следует привлекать эффективных профессионалов, желающих внести свой вклад в развитие страны» , – подчеркнул Асхат Оралов.

Планами предстоящей работы поделился председатель совета по региональному развитию Амерхан Рахимжанов .

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«На программу «Ауыл - ел бесігі» выделено порядка 450 млрд. бюджетных тенге. И контроль за надлежащим расходованием этих денег – одна из основных задач нашего совета. От этого зависит реализация конкретных предвыборных обещаний партии» , – сказал он.

В свою очередь, председатель Комитета партконтроля Артур Платонов добавил, что «происходящие события в стране и в мире подчеркивают важность максимально оперативного выполнения задач, поставленных Президентом. От этого зависит будущее нашей страны, территориальная целостность, Независимость и благополучие народа» .

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По мнению председателя экологического совета Едила Жанбыршина, аманатовцам следует проводить больше встреч с жителями регионов.

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«Дело в том, что 80% вопросов, которые мы поднимаем на встречах с населением, должны решаться на местах. И лишь 20-25% касаются внесения изменений в законодательство или находятся в компетенции центральных государственных органов. Остальные вопросы должны решаться на уровне района и области» , – сказал Едил Жанбыршин.


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