Партия AMANAT обозначила приоритеты своей модернизации - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана состоялся внеочередной съезд правящей партии, на котором было принято решение о переименовании партии «Nur Otan» в «AMANAT». Итоги съезда прокомментировал руководитель отдела социально-политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, партия имеет колоссальный опыт работы общественных приемных, а также проведения общественных дискуссий и в дальнейшем планирует активизацию работы с населением.

«Можно ожидать усиления социальной повестки работы партии в регионах. Для этого она обладает достаточными ресурсами (…) Партия обозначила приоритеты своей модернизации. Среди них есть вопросы по повышению транспарентности работы партии, эффективности обратной связи с населением, использованию стратегического подхода в работе с населением и перезагрузке деятельности молодежного крыла «Jas Otan». Думаю, что обозначенные направления, будут отражены в выступлении Президента РК Касым-Жомарта Токаева 16 марта», - поделился мнением Е.Токтаров с корреспондентом Казинформа.

Что касается внешнеполитического фактора, который может оказывать определенное влияние на внутриполитические процессы, то, по мнению эксперта, ситуация в Украине показала особую значимость вопросов безопасности и стабильности для государства и общества.

«Партия действует только внутри страны, поэтому стоящие перед партией задачи нацелены на повышение качества жизни казахстанцев. Международные конфликты не могут напрямую влиять на политический курс партии. Опыт других стран только подчеркивает важность эффективной работы всех политических институтов, особенно на местах», - заключил Ермек Токтаров.