Партия AMANAT должна учиться на прежних ошибках – ученый

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия AMANAT должна учиться на предыдущих ошибках. Такое мнение высказала профессор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, кандидат политических наук Бибигуль Булегенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Изменения, происходящие в нашей стране в последнее время, волнуют весь народ. В частности, в центре внимания страны оказался вчерашний съезд партии AMANAT. Конечно, изменений происходит много. Что касается политического, то в центре внимания страны - Новый Казахстан. Каким будет Новый Казахстан? Как мы добьемся этого? У всех нас возникает такой вопрос. Отсутствие связи между людьми, находящимися в верхних эшелонах власти и населением, снижение социального неравенства - все это очень важно», - отметила Бибигуль Булегенова.

Политолог считает, что представители AMANAT не должны повторять прежние ошибки партии.

«В Казахстане создается многопартийная система. Мы могли бы создать Новый Казахстан, если бы эти партии не были активны только во время выборов, а всегда развивались и шагали в ногу со временем и слышали чаяния своего народа. Я думаю, что партия AMANAT будет учиться на прежних ошибках», - добавила ученый.



