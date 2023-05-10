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Партия Amanat будет бороться за прозрачность тарифов - депутат Бауржан Смагулов

Автор:  
Серик Сабеков
10 Мая 2023, 12:48
Партия Amanat будет бороться за прозрачность тарифов - депутат Бауржан Смагулов Скрин из видео youtube.com/@JibekJolyTV

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовку к предстоящему отопительному сезону надо начинать сразу после завершения текущего. Об этом заявил депутат Мажилиса Бауржан Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия Amanat будет бороться за прозрачность тарифов. Мы будем смотреть, как образуется тариф от энергогенерирующих станций, как транспортируется (тепловая и электроэнергия - прим. ред.) до субъектов или до населения», - сказал Бауржан Смагулов, отвечая на вопросы в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК.

Он также подчеркнул, что субсидии и инвестиции, вложенные государством и собственником, должны учитываться при принятии решений.

«Все должно учитываться и контролироваться. Это в компетенции Комитета атомного и энергетического надзора и контроля при Министерстве энергетики. Подготовку к предстоящему отопительному сезону надо начинать сразу после завершения текущего, поэтому у коммунальщиков нету перерыва. Чем раньше начнешь подготовку, тем лучше. Когда есть критические моменты, надо заранее предусмотреть, как можно их устранить и в каком периоде. Необходимо сконцентрировать внимание на самых важных вещах, это и тепловые сети, если даже станция сама хорошо генерирует тепло и электроэнергию, чтобы были готовы тепловые сети», - добавил Бауржан Смагулов.

Депутат также отметил, что необходимо заранее предусмотреть все конкурсные процедуры, чтобы это не затянулось.

«Будут и изменения в госзакупках. Этот вопрос сейчас на стадии рассмотрения», - заключил Бауржан Смагулов.


Энергетика   Мажилис   Цены и тарифы   AMANAT  
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