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Партия «Ак жол» зарегистрировала партийный список в ЦИК

13 Февраля 2023, 15:27
Партия «Ак жол» зарегистрировала партийный список в ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Демократическая партия Казахстана «Ак жол» зарегистрировала партийный список в Центральной избирательной комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Демократическая партия Казахстана «Ак жол» представила партийный список из 54 человек. В этот список включены 18 человек, относящихся к категории женщин, молодежи и имеющих инвалидность, что составляет 33,3 процента от общего числа включенных», - сказал член ЦИК Асылбек Смагулов.

Он отметил, что Центральная избирательная комиссия совместно с уполномоченными государственными органами провела проверку соответствия лиц, включенных в партийный список для избрания депутатами Мажилиса, требованиям Конституции и конституционного закона «о выборах».

«Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и конституционного закона «О выборах», - добавил представитель ЦИК.


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