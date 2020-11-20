Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

Партия «Ак жол» выступает за усиление институтов парламентаризма - Азат Перуашев

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Ноября 2020, 11:00
Партия «Ак жол» выступает за усиление институтов парламентаризма - Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - XVI предвыборный съезд Демократической партии «Ақ жол» проходит в онлайн-режиме. В ходе съезда партия представила проект своей предвыборной программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самым эффективным средством против бюрократии и отрыва власти от простых граждан служит прозрачность госорганов и подотчётность перед обществом, то есть демократия. Демократия опирается на принцип продвижения общественных интересов через представительные органы – парламент и местные маслихаты, являющиеся основными институтами парламентаризма. Демократия и есть парламентаризм.

«Демократическая партия «Ак жол» выступает за усиление институтов парламентаризма и поэтапный переход от президентской системы к Парламентской Республике. Нынешний период создал возможности для планомерного перехода от монополии власти к системе сдержек и противовесов, которая бы учитывала альтернативные мнения в решении государственных вопросов», - сказал А. Перуашев.

Азат Перуашев также считает, что Казахстану нужен не только национальный совет доверия, но и Правительство национального доверия.

«Согласно действующей Конституции, Президент выступает гарантом взаимодействия всех ветвей власти. Это означает, что фигура Президента должна быть равноудалённой и от парламента, и от Правительства. Демократическая партия «Ак жол» считает, что состав правительства должен формировать не Глава государства, а победившая на парламентских выборах партия, которая и будет вносить его на утверждение Президенту и нести ответственность за все достижения и провалы своего Правительства. Такова практика развитых демократий», - отметил председатель партии.

Он добавил, что логическим продолжением всего процесса должно стать введение прямой выборности акимов городов и других населённых пунктов их жителями.


Политические партии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной