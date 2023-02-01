Партия «Ак жол» утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На внеочередном XXI съезде Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году состоятся выборы в Мажилис и маслихаты. Глава государства объявил о предстоящих выборах полгода назад. Поэтому всем политическим силам, партиям, в том числе и нашей партии, была предоставлена полная возможность подготовиться», - сказал на ХХІ съезде «Ак жол» председатель партии Азат Перуашев.

В ходе съезда были кандидатами в депутаты Мажилиса были утверждены 54 человека по партийным спискам и 24 - по мажоритарной системе.

Вместе с тем делегаты утвердили решение областных и городских конференций о выдвижении кандидатов в региональные маслихаты (партийный список, выдвижение по одномандатным избирательным округам). Так, на выборы депутатов местных маслихатов всех уровней от партии «Ак жол» было выдвинуто 174 человека, а мажоритарной системой - 652 человека.

Ранее сообщалось, что в ходе внеочередного съезда были озвучены результаты работы парламентской фракции ДПК «Ак жол» седьмого созыва. Было решено, что партия будет участвовать в предстоящих выборах.

Партийный список кандидатов в Мажилис от ДПК «Ак жол»:

Партийный список кандидатов в Мажилис от ДПК «Ак жол»

1) Перуашев Азат Турлыбекулы – председатель ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

2) Еспаева Дания Мадиевна – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

3) Дюсембинов Берик Салимжанович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

4) Барлыбаев Ерлан Хайланович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

5) Иса Қазыбек Жарылқасынұлы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

6) Раманкулов Максат Базаралыевич – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

7) Ерубаев Серик Сарсенович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

8) Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович – директор ТОО «Гранд-Ханака», член Туркестанского областного Совета;

9) Нуралдинов Олжас Ельтаевич – председатель Алматинского городского филиала ДПК «Ак жол», генеральный директор ТОО «KBT-Group»;

10) Өтепбай Азат Болатұлы – директор ТОО «Outsource Director Ltd»;

11) Кушенов Султан Бахытович – депутат Туркестанского областного маслихата, учредитель ТОО «Конус»;

12) Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна – управляющий директор по развитию, член правления АО «НК «КТЖ»;

13) Уткин Сергей Геннадьевич – адвокат;

14) Абжанов Алимхан Досибаевич – председатель Шымкентского городского филиала ДПК «Ак жол», председатель Правлении Группа компании «Зангар»;

15) Садыков Аскар Аманбаевич – председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ак жол», бизнесмен;

16) Риаханов Шынгыс Нуртасович – председатель ВКО филиала ДПК «Ак жол», директор ТОО «Altay Trans»;

17) Хамзин Гани Булатулы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

18) Бейсенбаев Ержан Алмабекович – независимый директор ТОО «BIGLIFE»;

19) Өмірғали Ерлік Қайдарұлы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

20) Кожахметов Асылхан Тулеббергенович – секретарь Национального Совета, руководитель аппарата ДПК «Ак жол»;

21) Сарсенов Сагият Омирзакулы – председатель совета директоров ТОО «Іле корпорациясы», депутат Мажилиса РК V созыва;

22) Кенесары Алмас Усенулы – генеральный директор ТОО «Holding Orkendeu»;

23) Васильев Дмитрий Владимирович – заместитель председателя ДПК «Ак жол», директор ТОО «Аграрно-инвестиционная корпорация»;

24) Джумагалиев Рустам Айсултанович – секретарь Национального Совета ДПК «Ак жол»;

25) Устемирова Галия Идрисовна – заведующий Секретариатом председателя ДПК «Ак жол»;

26) Тажибаева Газиза Бахтияровна – руководитель Республиканского молодежного крыла ДПК «Ак жол»;

27) Демидова Дана Тулегеновна – член областного совета партии по Жетысуской области

28) Елубаева Марал Куандыковна – заместитель декана по академической работе международного медицинского факультета НАО «Медицинский университет Караганды»;

29) Смагулов Аскар Сайлаубекович – председатель Астанинского филиала ДПК «Ак жол», депутат городского маслихата, финансовый директор АО «Акмолинский вагоно-ремонтный завод»;

30) Маутканов Алтай Ильясович – учредитель группы компаний Даму;

31) Сембинов Азат Талгатович – советник Председателя ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса РК VII созыва, бизнесмен;

32) Шардинов Бахтияр Ахметжанович – генеральный директор ТОО «Жаркент»;

33) Шынасилова Мейраш Калиевна – председатель Алматинского областного филиала ДПК «Ак жол», заместитель директора ТОО «Специализированное предприятие по обработке камня»;

34) Егінбаев Ермек Молдакулович – председатель филиала ДПК «Ак жол» по Жетысуской области, член правления ТОО «Кайнар» (аккумуляторный завод);

35) Юсупов Ермекқалий Төлепқалиұлы – председатель Атырауского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат областного маслихата, директор ТОО «Атырау көлік-құрылыс»;

36) Пыхарев Станислав Сергеевич – директор ТОО «С.С. Групп»;

37) Тлеужанов Ержан Хамитович – председатель филиала ДПК «Ак жол» по Абайской области;

38) Шалкарбеков Муханбеталы Женисович – председатель Жамбылского областного филиала ДПК «Ак жол», директор ТОО «АБЗ Актас»;

39) Бадашев Алмаз Бекетович – директор ТОО «WestGasOil РТЕ. LTD»;

40) Жутаев Махаббат Сагынбаевич – председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат маслихата, бизнесмен;

41) Боранбаев Кайрат Жомартович – председатель правления ТОО «Нурлен», депутат Кызылординского областного маслихата;

42) Нурказов Ойрат Серикович – депутат Карагандинского областного маслихата, генеральный директор ТОО «Автоцентр «Бахус»;

43) Салыкбаев Абзал Мырзаханович – председатель Туркестанского областного филиала ДПК «Ак жол», предприниматель;

44) Шаңбаева Гүлмайса Қонаққызы – заместитель председателя мангистауского областного филиала «Ак жол», депутат Мангистауского областного маслихата VII созыва;

45) Қорғанбаев Батыржан – заместитель директора ТОО «KMG EP –Catering»;

46) Кинцель Евгений Юрьевич – председатель партийной комиссии ДПК «Ак жол», председатель независимой Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов;

47) Молдашева Айгерим Канаткызы – пилот Боинг 757/767 авиакомпании «AirAstana», магистрант Южно-Калифорнийского университета;

48) Аубакирова Гульнар Боярстанова – руководитель службы защиты прав предпринимателей в судебных процессах ДПК «Ак жол»;

49) Арыстанова Айгерим Атыгаевна – руководитель службы поддержки молодежного предпринимательства ДПК «Ак жол»;

50) Умирбекова Альфия Айтымбековна – таможенный брокер ТОО «Sklad Agrohim»

51) Нурлыханов Тимур Ерланович – генеральный директор ТОО «QP Service»;

52) Алибаева Альмира Кадырлыевна – предприниматель;

53) Атыгаева Кызылгуль Тохтаровна – директор ТОО «Жер-Ана-2021»;

54) Ракишева Алия Булатовна – начальник Управленческой отчетности АО «Отбасы банк».

Общее количество: 54 кандидата.

Квота 30 % (16,2) – 18 кандидатов.

Список кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе от ДПК «Ак жол»

Омурзаков Турсунбек Казенович – президент холдинговой компании «О'Азамат» г. Астана

Бисекенов Нургали Рыспаевич – председатель Совета Республиканской палаты пород лошадей г.Астана

Сагадиева Рауан Бахтыбеккызы – республиканское общественное объединение «Союз родителей особенных родителей», соучредитель и председатель правления г. Алматы

Ауганбаева Алма Курмановна – заместитель директора КГУ «ЦАД» Управления занятости и социальных программ города Алматы

Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы – литературовед, доктор филологических наук, профессор г. Шымкент

Сапарбаев Самат Сагатович – член правления, проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству НАО Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марат Оспанова Актюбинская область

Алтаев Берик Жайлауович – директор ТОО «Казнутривет» Алматинская область

Сағымбаев Қуаныш Мусаевич – директор ЖК «Иманкулова» Алматинская область

Курмангалиев Жасулан Муратович – заместитель директора Жетысуского областного филиала АО «Отбасы Банк»

Джумагалиева Гульмира Сабыровна – генеральный директор ТОО «ПЦН Кузет», председатель Регионального совета, Палаты предпринимателей НПП «Атамекен», депутат Махамбетского районного маслихата VІІ созываАтырауская область

Казбекова Меруерт Айткажиевна – заместитель председателя ДПК «Ак жол» Акмолинская область

Гулжанат Рахаткызы – руководитель Центра развития детей и молодежи CENTRIUM Абайская область

Рамазанова Алтынай Толеухановна – директор ТОО «Baker Street»Восточно- Казахстанская область

Жатканбаева Мадина Оналбайқызы – главный реадктор «Xaqmedia», Жамбылская область

Гумаров Наурызбай Каиршиевич – руководитель ИП «Өріс» Западно- Казахстанская область

Карибов Адиль Алиакпарович – предприниматель Костанайская область

Прманов Жорабек Акимбекович – директор ТОО МФО «ФинПомощь», председатель Кызылординского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат Кызылординского областного маслихата

Шиллер Марина Васильевна – председатель совета деловых женщин город Темиртау, ТОО УЦ Про бизнес – исполнительный директор Карагандинская область

Сулейменов Дулат Дүйсенбекович – аким села Ақтас Улытауская область

Сатыбаев Фуат Сайдахметович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва Павлодарская область

Искаков Жаслан Мадьярович – советник директора ТОО «НТС Агро» Северо-Казахстанская область

Бижанов Нурбол Орынбасарович- начальник службы безопасности «Шымкентское отделение ГП» Туркестанская область

Ибадуллаев Тулеген Ерболұлы – ТОО «Hill Corporation» Туркестанская область.