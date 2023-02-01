Партия «Ак жол» утвердила список кандидатов в депутаты Мажилиса
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На внеочередном XXI съезде Общественного объединения «Демократическая партия Казахстана «Ак жол» утвержден список кандидатов в депутаты Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом году состоятся выборы в Мажилис и маслихаты. Глава государства объявил о предстоящих выборах полгода назад. Поэтому всем политическим силам, партиям, в том числе и нашей партии, была предоставлена полная возможность подготовиться», - сказал на ХХІ съезде «Ак жол» председатель партии Азат Перуашев.
В ходе съезда были кандидатами в депутаты Мажилиса были утверждены 54 человека по партийным спискам и 24 - по мажоритарной системе.
Вместе с тем делегаты утвердили решение областных и городских конференций о выдвижении кандидатов в региональные маслихаты (партийный список, выдвижение по одномандатным избирательным округам). Так, на выборы депутатов местных маслихатов всех уровней от партии «Ак жол» было выдвинуто 174 человека, а мажоритарной системой - 652 человека.
Ранее сообщалось, что в ходе внеочередного съезда были озвучены результаты работы парламентской фракции ДПК «Ак жол» седьмого созыва. Было решено, что партия будет участвовать в предстоящих выборах.
Партийный список кандидатов в Мажилис от ДПК «Ак жол»:
Партийный список кандидатов в Мажилис от ДПК «Ак жол»
1) Перуашев Азат Турлыбекулы – председатель ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
2) Еспаева Дания Мадиевна – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
3) Дюсембинов Берик Салимжанович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
4) Барлыбаев Ерлан Хайланович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
5) Иса Қазыбек Жарылқасынұлы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
6) Раманкулов Максат Базаралыевич – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
7) Ерубаев Серик Сарсенович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
8) Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович – директор ТОО «Гранд-Ханака», член Туркестанского областного Совета;
9) Нуралдинов Олжас Ельтаевич – председатель Алматинского городского филиала ДПК «Ак жол», генеральный директор ТОО «KBT-Group»;
10) Өтепбай Азат Болатұлы – директор ТОО «Outsource Director Ltd»;
11) Кушенов Султан Бахытович – депутат Туркестанского областного маслихата, учредитель ТОО «Конус»;
12) Дузбаева Мейрамкул Алтынбековна – управляющий директор по развитию, член правления АО «НК «КТЖ»;
13) Уткин Сергей Геннадьевич – адвокат;
14) Абжанов Алимхан Досибаевич – председатель Шымкентского городского филиала ДПК «Ак жол», председатель Правлении Группа компании «Зангар»;
15) Садыков Аскар Аманбаевич – председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ак жол», бизнесмен;
16) Риаханов Шынгыс Нуртасович – председатель ВКО филиала ДПК «Ак жол», директор ТОО «Altay Trans»;
17) Хамзин Гани Булатулы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
18) Бейсенбаев Ержан Алмабекович – независимый директор ТОО «BIGLIFE»;
19) Өмірғали Ерлік Қайдарұлы – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;
20) Кожахметов Асылхан Тулеббергенович – секретарь Национального Совета, руководитель аппарата ДПК «Ак жол»;
21) Сарсенов Сагият Омирзакулы – председатель совета директоров ТОО «Іле корпорациясы», депутат Мажилиса РК V созыва;
22) Кенесары Алмас Усенулы – генеральный директор ТОО «Holding Orkendeu»;
23) Васильев Дмитрий Владимирович – заместитель председателя ДПК «Ак жол», директор ТОО «Аграрно-инвестиционная корпорация»;
24) Джумагалиев Рустам Айсултанович – секретарь Национального Совета ДПК «Ак жол»;
25) Устемирова Галия Идрисовна – заведующий Секретариатом председателя ДПК «Ак жол»;
26) Тажибаева Газиза Бахтияровна – руководитель Республиканского молодежного крыла ДПК «Ак жол»;
27) Демидова Дана Тулегеновна – член областного совета партии по Жетысуской области
28) Елубаева Марал Куандыковна – заместитель декана по академической работе международного медицинского факультета НАО «Медицинский университет Караганды»;
29) Смагулов Аскар Сайлаубекович – председатель Астанинского филиала ДПК «Ак жол», депутат городского маслихата, финансовый директор АО «Акмолинский вагоно-ремонтный завод»;
30) Маутканов Алтай Ильясович – учредитель группы компаний Даму;
31) Сембинов Азат Талгатович – советник Председателя ДПК «Ак жол», депутат Мажилиса РК VII созыва, бизнесмен;
32) Шардинов Бахтияр Ахметжанович – генеральный директор ТОО «Жаркент»;
33) Шынасилова Мейраш Калиевна – председатель Алматинского областного филиала ДПК «Ак жол», заместитель директора ТОО «Специализированное предприятие по обработке камня»;
34) Егінбаев Ермек Молдакулович – председатель филиала ДПК «Ак жол» по Жетысуской области, член правления ТОО «Кайнар» (аккумуляторный завод);
35) Юсупов Ермекқалий Төлепқалиұлы – председатель Атырауского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат областного маслихата, директор ТОО «Атырау көлік-құрылыс»;
36) Пыхарев Станислав Сергеевич – директор ТОО «С.С. Групп»;
37) Тлеужанов Ержан Хамитович – председатель филиала ДПК «Ак жол» по Абайской области;
38) Шалкарбеков Муханбеталы Женисович – председатель Жамбылского областного филиала ДПК «Ак жол», директор ТОО «АБЗ Актас»;
39) Бадашев Алмаз Бекетович – директор ТОО «WestGasOil РТЕ. LTD»;
40) Жутаев Махаббат Сагынбаевич – председатель Костанайского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат маслихата, бизнесмен;
41) Боранбаев Кайрат Жомартович – председатель правления ТОО «Нурлен», депутат Кызылординского областного маслихата;
42) Нурказов Ойрат Серикович – депутат Карагандинского областного маслихата, генеральный директор ТОО «Автоцентр «Бахус»;
43) Салыкбаев Абзал Мырзаханович – председатель Туркестанского областного филиала ДПК «Ак жол», предприниматель;
44) Шаңбаева Гүлмайса Қонаққызы – заместитель председателя мангистауского областного филиала «Ак жол», депутат Мангистауского областного маслихата VII созыва;
45) Қорғанбаев Батыржан – заместитель директора ТОО «KMG EP –Catering»;
46) Кинцель Евгений Юрьевич – председатель партийной комиссии ДПК «Ак жол», председатель независимой Северо-Казахстанской палаты юридических консультантов;
47) Молдашева Айгерим Канаткызы – пилот Боинг 757/767 авиакомпании «AirAstana», магистрант Южно-Калифорнийского университета;
48) Аубакирова Гульнар Боярстанова – руководитель службы защиты прав предпринимателей в судебных процессах ДПК «Ак жол»;
49) Арыстанова Айгерим Атыгаевна – руководитель службы поддержки молодежного предпринимательства ДПК «Ак жол»;
50) Умирбекова Альфия Айтымбековна – таможенный брокер ТОО «Sklad Agrohim»
51) Нурлыханов Тимур Ерланович – генеральный директор ТОО «QP Service»;
52) Алибаева Альмира Кадырлыевна – предприниматель;
53) Атыгаева Кызылгуль Тохтаровна – директор ТОО «Жер-Ана-2021»;
54) Ракишева Алия Булатовна – начальник Управленческой отчетности АО «Отбасы банк».
Общее количество: 54 кандидата.
Квота 30 % (16,2) – 18 кандидатов.
Список кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе от ДПК «Ак жол»
Омурзаков Турсунбек Казенович – президент холдинговой компании «О'Азамат» г. Астана
Бисекенов Нургали Рыспаевич – председатель Совета Республиканской палаты пород лошадей г.Астана
Сагадиева Рауан Бахтыбеккызы – республиканское общественное объединение «Союз родителей особенных родителей», соучредитель и председатель правления г. Алматы
Ауганбаева Алма Курмановна – заместитель директора КГУ «ЦАД» Управления занятости и социальных программ города Алматы
Ергөбек Құлбек Сәрсенұлы – литературовед, доктор филологических наук, профессор г. Шымкент
Сапарбаев Самат Сагатович – член правления, проректор по стратегическому развитию, науке и международному сотрудничеству НАО Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марат Оспанова Актюбинская область
Алтаев Берик Жайлауович – директор ТОО «Казнутривет» Алматинская область
Сағымбаев Қуаныш Мусаевич – директор ЖК «Иманкулова» Алматинская область
Курмангалиев Жасулан Муратович – заместитель директора Жетысуского областного филиала АО «Отбасы Банк»
Джумагалиева Гульмира Сабыровна – генеральный директор ТОО «ПЦН Кузет», председатель Регионального совета, Палаты предпринимателей НПП «Атамекен», депутат Махамбетского районного маслихата VІІ созываАтырауская область
Казбекова Меруерт Айткажиевна – заместитель председателя ДПК «Ак жол» Акмолинская область
Гулжанат Рахаткызы – руководитель Центра развития детей и молодежи CENTRIUM Абайская область
Рамазанова Алтынай Толеухановна – директор ТОО «Baker Street»Восточно- Казахстанская область
Жатканбаева Мадина Оналбайқызы – главный реадктор «Xaqmedia», Жамбылская область
Гумаров Наурызбай Каиршиевич – руководитель ИП «Өріс» Западно- Казахстанская область
Карибов Адиль Алиакпарович – предприниматель Костанайская область
Прманов Жорабек Акимбекович – директор ТОО МФО «ФинПомощь», председатель Кызылординского областного филиала ДПК «Ак жол», депутат Кызылординского областного маслихата
Шиллер Марина Васильевна – председатель совета деловых женщин город Темиртау, ТОО УЦ Про бизнес – исполнительный директор Карагандинская область
Сулейменов Дулат Дүйсенбекович – аким села Ақтас Улытауская область
Сатыбаев Фуат Сайдахметович – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва Павлодарская область
Искаков Жаслан Мадьярович – советник директора ТОО «НТС Агро» Северо-Казахстанская область
Бижанов Нурбол Орынбасарович- начальник службы безопасности «Шымкентское отделение ГП» Туркестанская область
Ибадуллаев Тулеген Ерболұлы – ТОО «Hill Corporation» Туркестанская область.