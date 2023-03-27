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Партия «Ак Жол» сформировала список будущих депутатов Мажилиса

Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2023, 20:31
Партия «Ак Жол» сформировала список будущих депутатов Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Демократическая партия Казахстана «Ак жол» утвердила кандидатуры депутатов Мажилиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Мандаты депутатов Мажилиса единогласным решением Пленума Национального совета ДПК «Ак жол» доверены следующим кандидатам:

Барлыбаев Ерлан Хайланұлы - экономист, депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

Бейсенбаев Ержан Алмабекұлы - молодой бизнесмен, независимый директор ТОО «BIGLIFE», Жетысуская область;

Еспаева Дания Мәдиқызы - финансист, депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

Иса Казыбек Жарылқасынұлы - поэт, депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва;

Перуашев Азат Тұрлыбекұлы - председатель ДПК «Ак жол»;

Садыков Асқар Аманбайұлы – бизнесмен, председатель Актюбинского областного филиала ДПК «Ак жол».

Напомним, что 27 марта в Центризбиркоме подвели окончательные итоги очередных выборов в маслихаты и Мажилис Парламента. Согласно данным ЦИК Казахстана, за Демократическую партию Казахстана «Ак жол» проголосовали 535 139 казахстанцев - по итогам выборов «Ак жол» получил 6 депутатских мандатов в Мажилисе.

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