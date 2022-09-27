Партия «Ак жол» проведет съезд 6 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президиум Национального совета Демократической партии «Ак жол» назначил съезд на 6 октября т.г., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе заседания выступили председатель партии А.Перуашев, заместители председателя К.Иса, А.Абильдаев, М.Казбекова, Б.Дюсембинов, секретари Нацсовета Б.Момышев и А.Нуркалиев.

Кроме того, принято решение о проведении 5 октября Пленума Национального совета партии, который обсудит рекомендации по повестке дня съезда.

Центральному аппарату партии поручено внести предложения по норме представительства делегатов съезда от региональных филиалов ДПК «Ак жол». Филиалы партии должны в недельный срок провести областные/городские конференции и выбрать делегатов на предстоящий съезд, который примет решение об участии Демпартии «Ак жол» в выборах Президента.





Фото: akzhol.kz















