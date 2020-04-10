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Партия «Ак жол» просит Правительство поддержать МСБ и устранить провалы в работе по соцвыплатам

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Апреля 2020, 21:40
Партия «Ак жол» просит Правительство поддержать МСБ и устранить провалы в работе по соцвыплатам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Демпартия «Ак жол» просит Правительство срочно поддержать МСБ и устранить провалы в работе по соцвыплатам, обеспечению нуждающихся продуктами, срывы в цифровизации госуслуг и дистанционного образования. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Демократическая партия «Ак жол» считает обоснованным продление карантина в столице, Алматы, Шымкенте и прилегающих областях. Аргументы, которые привёл в сегодняшнем заявлении Президент К.Токаев, показывают обратимый характер и сохранение высоких рисков распространения коронавируса. В этих условиях государство вынуждено принять такое решение в интересах защиты жизни и здоровья своих граждан, которые, согласно статьи первой Конституции, признаны «высшими ценностями республики. Тем более ценно, что даже в таких экстремальных условиях Глава государства находит возможности для возобновления работы малого и среднего бизнеса, понёсшего огромный ущерб от остановки своей деятельности. Да, пока речь идёт не по всем предприятиям МСБ, а лишь по тем, которые в состоянии обеспечить защиту здоровья своих работников. Но этот приоритет понятен и не вызывает вопросов, по крайне мере, на этапе постановки задачи Правительству и акимам. Как показывает практика, реализация даже крайне важных поручений Президента на местах сталкивается со многими препятствиями как объективного, так и субъективного характера. В заявлении Демократической партии «Ак жол» от 5 апреля т.г. мы обращали внимание на множественные срывы в получении социальных выплат и обеспечении продуктами остро нуждающихся граждан; провале программы цифровизации в сфере госуслуг и дистанционного образования, непонимании уполномоченными органами реальных проблем в финансовом секторе, МСБ и занятости», - отметил Азат Перуашев.

«Как мы сегодня увидели, Президент К.Токаев слышит эти сигналы общества и потому разделяем его оценку сложившейся ситуации. Возобновление работы малого и среднего бизнеса позволит предпринимателям не только получать доходы, что для них сегодня равносильно глотку свежего воздуха. Тысячи и тысячи наших бизнесменов смогут поддержать свою платежеспособность, снизить возникшую не по их вине долговую нагрузку. Это также возможность возобновить производство и поставку нужной продукции населению, снижение импортозависимости и наблюдающегося местами дефицита некоторых видов товаров. А в первую очередь – это возобновление работы ранее отправленных в отпуск без содержания многих и многих сотрудников МСБ, возобновление доходов их семей, а также сокращение получателей социальных выплат», - продолжил он.

«Думаю, в развитие этой темы, Агентству по регулированию финансового рынка необходимо проработать с банками второго уровня вопрос полной отмены платежей по кредитам тех граждан, малых и средних предприятий, которые оказались на грани разорения. Ранее принятое решение об отсрочке таких платежей не учитывает, что у таких заёмщиков доходы за рассматриваемый период никуда не «перенеслись», а просто выпали. Да, такое решение невозможно принять без участия государства, но мы обязаны его найти.

Демократическая партия «Ак жол» обращается к Правительству и акимам, во исполнение поручения Главы государства в срочном порядке подготовить списки предприятий, которые могут обеспечить необходимый режим безопасности для своих работников, определить режим их работы, порядок доставки сотрудников, обеспечить их и выпускаемую продукцию пропусками по карантинной зоне. Мы также ещё раз просим в крайне сжатые сроки устранить те провалы, на которые указал в сегодняшнем выступлении Касым-Жомарт Кемелевич и о которых поступают множество сигналов от общества.

Как и в нашем заявлении от 5 апреля т.г., считаем крайне важным после выхода из нынешнего кризиса провести большую работу по анализу действий госорганов, устранению выявленных ошибок, актуализации законодательства и системы госуправления к требованиям нового времени. Президенту – благодарность тысяч предпринимателей за поддержку и руку на пульсе страны», «, - добавил Азат Перуашев.


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