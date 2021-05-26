Партия «Ак жол» предложила экономические реформы по удачному опыту Грузии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «Ак жол» предложила экономические реформы по примеру Акта экономической свободы Саакашвили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое предложеие содержится в депутатском запросе от фракции в адрес Правительства.

«В период борьбы с пандемией, по поручениям Главы государства Правительство приняло несколько пакетов поддержки экономики. Эти меры оказали огромную помощь бизнесу, смягчили удар «коронакризиса», сыграли важную роль в спасении от окончательного разорения тысяч субъектов МСБ. Тем не менее, разрушительное воздействие пандемии продолжает сохраняться, особенно на фоне провала программы вакцинации, что сокращает возможности выживания частных предприятий. Так, по данным НПП, в прошлом году полностью прекратили существование более 30 тыс. субъектов МСБ. Есть все основания предполагать, что этот список далеко не полный, особенно учитывая продолжение ограничений на работу бизнеса в текущем году. В этой связи, демократическая партия «Ак жол» считает необходимым принятие неординарных мер, выходящих за рамки обычных подходов. Тем более, что прежние, традиционные решения постепенно исчерпывают свою эффективность, а порой, по нашему мнению, носят половинчатый и даже противоречивый характер. В этом ключе полагали бы целесообразным использовать опыт первых лет Независимости, когда Первый Президент Н. Назарбаев шёл на рыночные реформы без оглядки на предыдущий опыт, которого просто не было», - отметил Азат Перуашев на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что уже через полгода после объявления Независимости, Казахстан первым на пост-советском пространстве принял закон о защите частного предпринимательства, немного позже – закон о защите иностранных инвестиций, а также подписал ряд крупных соглашений, в которых инвесторам гарантировались стабильность инвестиционного режима, защита от негативных изменений в законодательстве.

«Это резко диссонирует с тем, как сегодня госорганы вводят всё новые виды отчётности, создающие дополнительную нагрузку, пересматривают преференции и ужесточают администрирование. При этом эффективность всех этих мер для бюджета по данным Счётного комитета составляет менее 10%, тогда как нагрузка на бизнес возрастает колоссально. Из Предпринимательского кодекса, через несколько лет после введения, исключаются наиболее привлекательные инвестпреференции, такие как прямой возврат части инвестиций. Подобные «эксперименты» создают нестабильность регулирования, которая не только подрывает инвестиционную привлекательность, но и лишает смысла планы экономического роста, что невозможно в условиях постоянно меняющихся правил. Демократическая партия «Ак жол» также считает, что в поддержке экономики необходимо опираться и на успешный пример соседних стран. В частности, наша Политическая программа ссылается на успехи в Грузии периода Саакашвили. Одной из важнейших реформ, приведших там к бурному экономическому росту, стало принятие так называемого Акта экономической свободы. Акт закрепил исключительную важность стабильности экономической политики. Например, введение новых видов налогов или повышение ставок действующих налогов стало возможным только через всенародный референдум», - подчеркнул Азат Перуашев.