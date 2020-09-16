Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Партия «Ак жол» предлагает ликвидировать посреднические организации в коммунальной сфере - Меруерт Казбекова

Автор:  
Серик Сабеков
16 Сентября 2020, 12:39
Партия «Ак жол» предлагает ликвидировать посреднические организации в коммунальной сфере - Меруерт Казбекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Системные проблемы на рынке электрической энергии отметила депутат Мажилиса Меруерт Казбекова, оглашая депутатский запрос от фракции «Ак жол» на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом нашего депутатского запроса послужили системные проблемы на рынке электрической энергии, на которые неоднократно указывала партия «Ак жол». Эти проблемы есть как у производителей электроэнергии, так и у энергопередающих и энергоснабжающих организаций«, - отметила Меруерт Казбекова на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что производителям электроэнергии установлено государственное регулирование цен на электроэнергию для станций - предельная цена за 1 кВтч варьируется от 2 до 14 тенге в зависимости от группы станций. АО «СамрукЭнерго» является крупным производителем электроэнергии, имеющим в составе несколько станций, в том числе ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Нарушая законы об электроэнергетике и конкуренции, АО «СамрукЭнерго» навязывает предпринимателям вместе с дешевой электроэнергией ГРЭС-1 стоимостью 5,76 тенге/кВтч более дорогое электричество ГРЭС-2 по цене 7,31 тенге/кВтч.

«Помимо этого, государственная компания продает электроэнергию не напрямую, а через частных посредников – энергоснабжающие организации. К примеру, из публично размещенной информации известно, что ежегодно АО «Қазақстан темір жолы» закупает электроэнергию не напрямую у ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а через частные энергоснабжающие организации. Это при том, что правила закупок Фонда «Самрук-Казына» позволяют КТЖ закупать электроэнергию без конкурса непосредственно у данных станций, входящих в группу Фонда», - пояснила Меруерт Казбекова.

Депутат сообщила, что, по самым скромным подсчетам, в результате такого бизнеса КТЖ ежегодно платит привилегированным частным посредникам более 1,5 млрд тенге. Эти расходы в конечном итоге включаются в тариф на услуги магистральных путей для предпринимателей.

Созданное для прозрачных электронных торгов АО «КОРЭМ» сегодня практически простаивает, поскольку менее 10 % электроэнергии реализуется через открытые электронные торги, а более 90 % – по прямым договорам. В результате казахстанские предприятия не имеют возможности напрямую покупать электроэнергию и вынуждены пользоваться услугами посредников.

В целях снижения тарифов на электроэнергию Министерством энергетики было принято решение об укрупнение энергопередающих организаций. В ответе на депутатский запрос фракции «Ак жол» от 27 сентября 2018 года Министерство энергетики сообщило, что в результате такого укрупнения к 2022 году будет сокращено количество энергопередающих организаций с 152 до 110.

«Однако на сегодняшний день в Госрегистре субъектов естественных монополий состоит 171 энергопередающая организация, следствием этого является отсутствие снижения тарифа на электрическую энергию для потребителей. На этапе розничной реализации электрической энергии также имеются проблемы в части отсутствия развития конкуренции, и это в первую очередь связано с присутствием энергоснабжающих организаций с государственным участием на конкурентном рынке – об этом наша фракция тоже сделала несколько депзапросов. После неоднократных запросов фракции «Ак жол» был ликвидирован один из посредников - АО «Астанаэнергосервис». Однако его функции были переданы аналогичному ТОО «Астана калалык жарык». В результате ожидаемого снижения тарифов для столичных потребителей не произошло», - подчеркнула Меруерт Казбекова.

Деятельность таких государственных электроснабжаюших организаций, ка отмечено в запросе, приводит к недобросовестной конкуренции и как следствие - выдавливанию частных предприятий в данной сфере.

«В этой связи, фракция «Ак жол» предлагает: кардинально пересмотреть модель энергетического рынка, внедрив механизмы прозрачности и конкуренции; запретить оптовую реализацию электроэнергии крупным промышленным предприятиям через посредников; увеличить объемы реализации электрической энергии на открытых электронных торгах, установив минимальный объем через АО «КОРЭМ»; разработать конкретные меры по укрупнению энергопередающих организаций с целью снижения тарифов на электроэнергию для потребителей; ликвидировать все посреднические государственные организации по управлению коммунальными предприятиями», - резюмировала депутат.


ЖКХ   Мажилис   Политические партии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной