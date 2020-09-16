Партия «Ак жол» предлагает ликвидировать посреднические организации в коммунальной сфере - Меруерт Казбекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Системные проблемы на рынке электрической энергии отметила депутат Мажилиса Меруерт Казбекова, оглашая депутатский запрос от фракции «Ак жол» на имя Премьер-Министра РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поводом нашего депутатского запроса послужили системные проблемы на рынке электрической энергии, на которые неоднократно указывала партия «Ак жол». Эти проблемы есть как у производителей электроэнергии, так и у энергопередающих и энергоснабжающих организаций«, - отметила Меруерт Казбекова на пленарном заседании палаты.

Депутат добавила, что производителям электроэнергии установлено государственное регулирование цен на электроэнергию для станций - предельная цена за 1 кВтч варьируется от 2 до 14 тенге в зависимости от группы станций. АО «СамрукЭнерго» является крупным производителем электроэнергии, имеющим в составе несколько станций, в том числе ГРЭС-1 и ГРЭС-2.

Нарушая законы об электроэнергетике и конкуренции, АО «СамрукЭнерго» навязывает предпринимателям вместе с дешевой электроэнергией ГРЭС-1 стоимостью 5,76 тенге/кВтч более дорогое электричество ГРЭС-2 по цене 7,31 тенге/кВтч.

«Помимо этого, государственная компания продает электроэнергию не напрямую, а через частных посредников – энергоснабжающие организации. К примеру, из публично размещенной информации известно, что ежегодно АО «Қазақстан темір жолы» закупает электроэнергию не напрямую у ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а через частные энергоснабжающие организации. Это при том, что правила закупок Фонда «Самрук-Казына» позволяют КТЖ закупать электроэнергию без конкурса непосредственно у данных станций, входящих в группу Фонда», - пояснила Меруерт Казбекова.

Депутат сообщила, что, по самым скромным подсчетам, в результате такого бизнеса КТЖ ежегодно платит привилегированным частным посредникам более 1,5 млрд тенге. Эти расходы в конечном итоге включаются в тариф на услуги магистральных путей для предпринимателей.

Созданное для прозрачных электронных торгов АО «КОРЭМ» сегодня практически простаивает, поскольку менее 10 % электроэнергии реализуется через открытые электронные торги, а более 90 % – по прямым договорам. В результате казахстанские предприятия не имеют возможности напрямую покупать электроэнергию и вынуждены пользоваться услугами посредников.

В целях снижения тарифов на электроэнергию Министерством энергетики было принято решение об укрупнение энергопередающих организаций. В ответе на депутатский запрос фракции «Ак жол» от 27 сентября 2018 года Министерство энергетики сообщило, что в результате такого укрупнения к 2022 году будет сокращено количество энергопередающих организаций с 152 до 110.

«Однако на сегодняшний день в Госрегистре субъектов естественных монополий состоит 171 энергопередающая организация, следствием этого является отсутствие снижения тарифа на электрическую энергию для потребителей. На этапе розничной реализации электрической энергии также имеются проблемы в части отсутствия развития конкуренции, и это в первую очередь связано с присутствием энергоснабжающих организаций с государственным участием на конкурентном рынке – об этом наша фракция тоже сделала несколько депзапросов. После неоднократных запросов фракции «Ак жол» был ликвидирован один из посредников - АО «Астанаэнергосервис». Однако его функции были переданы аналогичному ТОО «Астана калалык жарык». В результате ожидаемого снижения тарифов для столичных потребителей не произошло», - подчеркнула Меруерт Казбекова.

Деятельность таких государственных электроснабжаюших организаций, ка отмечено в запросе, приводит к недобросовестной конкуренции и как следствие - выдавливанию частных предприятий в данной сфере.

«В этой связи, фракция «Ак жол» предлагает: кардинально пересмотреть модель энергетического рынка, внедрив механизмы прозрачности и конкуренции; запретить оптовую реализацию электроэнергии крупным промышленным предприятиям через посредников; увеличить объемы реализации электрической энергии на открытых электронных торгах, установив минимальный объем через АО «КОРЭМ»; разработать конкретные меры по укрупнению энергопередающих организаций с целью снижения тарифов на электроэнергию для потребителей; ликвидировать все посреднические государственные организации по управлению коммунальными предприятиями», - резюмировала депутат.