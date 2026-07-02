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    Партия «Әділет» завершила формирование руководящих органов областных филиалов

    Во всех регионах Казахстана состоялись конференции, по итогам которых избраны руководители филиалов, члены Политических советов и Контрольно-ревизионных комиссий, передает Kazinform.

    Әділет партия
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Одним из вопросов повестки стала поддержка обращения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Жаңа Конституция – Жаңа Дәуір».

    Кроме того, участники также обсудили формирование руководящих органов областных филиалов партии. По итогам голосования сформированы руководящие органы всех областных филиалов:

    • Алматинская область – Қасқарауов Данияр Алдабергенұлы 
    • Карагандинская область – Алтынбеков Бекзат Құмарұлы 
    • Область Жетысу – Есбай Амангелді Ғабдылкәрімұлы 
    • Область Улытау – Құрмансейіт Ақжол Ахатұлы
    • Акмолинская область – Беспалинов Берген Маратұлы
    • Актюбинская область – Данағұлов Ербол Жеткергенұлы
    • Атырауская область – Қонарбай Болат Қайроллаұлы
    • Восточно-Казахстанская область – Мекеева Жанат Жұмағазықызы
    • Жамбылская область – Қаипов Дәурен Айтасұлы
    • Западно-Казахстанская область – Бектұрған Бауржан Оңталапұлы
    • Костанайская область – Аққужина Бибігүл Бүркітқызы
    • Область Абай – Ибраев Айдар Маратұлы
    • Туркестанская область – Толыбаев Нұрлан Әлішерұлы
    • Кызылординская область – Базартай Жандос Нұртайұлы
    • Мангистауская область – Шағырбаев Имаммахмұт Мұхитұлы
    • Павлодарская область – Туғанбай Асылбек Туғанбайұлы
    • Северо-Казахстанская область – Төренова Қалия Батталқызы
    • г. Астана – Қыстаубаев Мағжан Геройханұлы 
    •  г. Алматы – Канкуров Станислав Владимирович
    • г. Шымкент – Жолдықожаев Мұрат Жаңабайұлы

    В состав Политических советов вошли 808 человек. Наиболее широко в составе Политических советов представлены представители малого и среднего бизнеса (22,8%), образования и науки (13%), неправительственного сектора и профсоюзов (10,2%), культуры и спорта (8,9%), промышленности (7,5%), транспорта и ЖКХ (6,7%), здравоохранения (5,6%) и средств массовой информации (5,4%).

    В состав Контрольно-ревизионных комиссий вошли 100 человек. Большинство имеют опыт работы в сфере экономики, финансов, бухгалтерского учета и юриспруденции. Формирование руководящих органов завершило организационный этап создания региональных филиалов партии «Әділет». Теперь филиалы приступают к полноценной работе с жителями регионов, реализации партийных инициатив и развитию местных отделений.

    Ранее сообщалось, что партия «Әділет» усилит диалог с гражданами с помощью AI-платформы.

    партия «Әділет» Регионы Казахстана Политические партии
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор