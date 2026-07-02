Партия «Әділет» завершила формирование руководящих органов областных филиалов

Во всех регионах Казахстана состоялись конференции, по итогам которых избраны руководители филиалов, члены Политических советов и Контрольно-ревизионных комиссий, передает Kazinform.

Одним из вопросов повестки стала поддержка обращения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Жаңа Конституция – Жаңа Дәуір».

Кроме того, участники также обсудили формирование руководящих органов областных филиалов партии. По итогам голосования сформированы руководящие органы всех областных филиалов:

Алматинская область – Қасқарауов Данияр Алдабергенұлы

Карагандинская область – Алтынбеков Бекзат Құмарұлы

Область Жетысу – Есбай Амангелді Ғабдылкәрімұлы

Область Улытау – Құрмансейіт Ақжол Ахатұлы

Акмолинская область – Беспалинов Берген Маратұлы

Актюбинская область – Данағұлов Ербол Жеткергенұлы

Атырауская область – Қонарбай Болат Қайроллаұлы

Восточно-Казахстанская область – Мекеева Жанат Жұмағазықызы

Жамбылская область – Қаипов Дәурен Айтасұлы

Западно-Казахстанская область – Бектұрған Бауржан Оңталапұлы

Костанайская область – Аққужина Бибігүл Бүркітқызы

Область Абай – Ибраев Айдар Маратұлы

Туркестанская область – Толыбаев Нұрлан Әлішерұлы

Кызылординская область – Базартай Жандос Нұртайұлы

Мангистауская область – Шағырбаев Имаммахмұт Мұхитұлы

Павлодарская область – Туғанбай Асылбек Туғанбайұлы

Северо-Казахстанская область – Төренова Қалия Батталқызы

г. Астана – Қыстаубаев Мағжан Геройханұлы

г. Алматы – Канкуров Станислав Владимирович

г. Шымкент – Жолдықожаев Мұрат Жаңабайұлы

В состав Политических советов вошли 808 человек. Наиболее широко в составе Политических советов представлены представители малого и среднего бизнеса (22,8%), образования и науки (13%), неправительственного сектора и профсоюзов (10,2%), культуры и спорта (8,9%), промышленности (7,5%), транспорта и ЖКХ (6,7%), здравоохранения (5,6%) и средств массовой информации (5,4%).

В состав Контрольно-ревизионных комиссий вошли 100 человек. Большинство имеют опыт работы в сфере экономики, финансов, бухгалтерского учета и юриспруденции. Формирование руководящих органов завершило организационный этап создания региональных филиалов партии «Әділет». Теперь филиалы приступают к полноценной работе с жителями регионов, реализации партийных инициатив и развитию местных отделений.

Ранее сообщалось, что партия «Әділет» усилит диалог с гражданами с помощью AI-платформы.