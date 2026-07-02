Партия «Әділет» завершила формирование руководящих органов областных филиалов
Во всех регионах Казахстана состоялись конференции, по итогам которых избраны руководители филиалов, члены Политических советов и Контрольно-ревизионных комиссий, передает Kazinform.
Одним из вопросов повестки стала поддержка обращения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Жаңа Конституция – Жаңа Дәуір».
Кроме того, участники также обсудили формирование руководящих органов областных филиалов партии. По итогам голосования сформированы руководящие органы всех областных филиалов:
- Алматинская область – Қасқарауов Данияр Алдабергенұлы
- Карагандинская область – Алтынбеков Бекзат Құмарұлы
- Область Жетысу – Есбай Амангелді Ғабдылкәрімұлы
- Область Улытау – Құрмансейіт Ақжол Ахатұлы
- Акмолинская область – Беспалинов Берген Маратұлы
- Актюбинская область – Данағұлов Ербол Жеткергенұлы
- Атырауская область – Қонарбай Болат Қайроллаұлы
- Восточно-Казахстанская область – Мекеева Жанат Жұмағазықызы
- Жамбылская область – Қаипов Дәурен Айтасұлы
- Западно-Казахстанская область – Бектұрған Бауржан Оңталапұлы
- Костанайская область – Аққужина Бибігүл Бүркітқызы
- Область Абай – Ибраев Айдар Маратұлы
- Туркестанская область – Толыбаев Нұрлан Әлішерұлы
- Кызылординская область – Базартай Жандос Нұртайұлы
- Мангистауская область – Шағырбаев Имаммахмұт Мұхитұлы
- Павлодарская область – Туғанбай Асылбек Туғанбайұлы
- Северо-Казахстанская область – Төренова Қалия Батталқызы
- г. Астана – Қыстаубаев Мағжан Геройханұлы
- г. Алматы – Канкуров Станислав Владимирович
- г. Шымкент – Жолдықожаев Мұрат Жаңабайұлы
В состав Политических советов вошли 808 человек. Наиболее широко в составе Политических советов представлены представители малого и среднего бизнеса (22,8%), образования и науки (13%), неправительственного сектора и профсоюзов (10,2%), культуры и спорта (8,9%), промышленности (7,5%), транспорта и ЖКХ (6,7%), здравоохранения (5,6%) и средств массовой информации (5,4%).
В состав Контрольно-ревизионных комиссий вошли 100 человек. Большинство имеют опыт работы в сфере экономики, финансов, бухгалтерского учета и юриспруденции. Формирование руководящих органов завершило организационный этап создания региональных филиалов партии «Әділет». Теперь филиалы приступают к полноценной работе с жителями регионов, реализации партийных инициатив и развитию местных отделений.
Ранее сообщалось, что партия «Әділет» усилит диалог с гражданами с помощью AI-платформы.