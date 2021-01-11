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Партия «ADAL» рассказала о структуре работы и дальнейших планах

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2021, 16:58
Партия «ADAL» рассказала о структуре работы и дальнейших планах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политическая партия «ADAL» презентовала структуру партии, план работы и рассказала о задачах на ближайшую перспективу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным итогам выборов за партию «ADAL» проголосовали 3,57% избирателей.

Как отметил председатель партии «ADAL» Серик Султангали, партия намерена проводить работу, которая стартует сразу после выборов.

«Мы - абсолютно молодая партия, но за короткий срок она успела показать всему Казахстану, что это партия специалистов, которая помогает решать свои вопросы. Причем наблюдается большое количество вступающих в нашу партию. Число членов партии перевалило за 300 тысяч человек, те люди, которые голосовали за нас. Мы эти надежды только начинаем возрождать с сегодняшнего дня. Благодаря платформе мы знаем на расстоянии, какие проблемы существуют в районе или области. Поэтому, никаких сожалений о том, что партия «ADAL» не прошла - нет и «про нее надо забыть» - не получится. «ADAL» является партией созидания, и я думаю, что в ближайшем будущем она будет яркой и конкретной партией дела», - сказал председатель партии «ADAL» Серик Султангали в ходе брифинга в Нур-Султане.

Как отмечают в «ADAL», с 11 декабря по 8 января представители партии провели 5161 встречу, в которых приняли участие 152 822 человек. По их итогам, в том числе 73 000 из них оставили заявление на вступление в партию на сайте партии. Количество вступивших в партию за агитационный период увеличилось с 53000 до более чем 311 000 человек.

Как рассказал член политической партии Олжас Ордабаев, партия намерена выстраивать работу с акиматами и другими организациями.

«Мы планируем работать системно. Мы хотим сломать некий сложившийся стереотип о том, что «если партия после электорального периода не попала в Мажилис, то уходит в консервацию». Центральный аппарат структурно сформирован. Есть департамент по взаимодействию с Мажилисом, с центральными государственными органами и местными исполнительными органами. Нам как политической партии, даже не являющейся парламентской, ничего не запрещает работать в составе комитетов. Мы партия достаточно с серьезными политическими амбициями. Мы не могли упустить важнейшие политическое событие как выборы в Мажилис и маслихаты. По степени своей готовности мы заявили о своем ренейминге, обновлении партии. Если в предыдущие выборы даже 1% не набирался, на сегодня по последним данным ЦИК партия набрала 3,57% голосов. Мы планируем, что к следующим выборам подойдем во всеоружии», - заявил Олжас Ордабаев.

Также члены партии проинформировали, что над решением проблем будут работать центральный аппарат и 202 региональных филиала партии.

Во время брифинга также было объявлено, что секретарями партии назначены Нурлыбек Муканов и Лаура Маликова, а Алина Аскарова и Лаззат Чинкисбаева - директорами департаментов. В состав членов политического совета партии включен Галымбек Жаксылыков.


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