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Партия ADAL продолжит начатую в ходе предвыборной кампании работу - Серик Султангали

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Января 2021, 02:39
Партия ADAL продолжит начатую в ходе предвыборной кампании работу - Серик Султангали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -Председатель партии ADAL прокомментировал результаты Еxit poll, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

Серик Султангали поблагодарил коллег и сторонников партии. Он напомнил, какие темы поднимали активисты в своей программе и пообещал, что начатая в ходе предвыборной кампании работа будет продолжена.

«Безусловно, тот барьер, который предусмотрен по нашему закону, преодолела партия Nur Otan, ведущая партия, мы всегда это признавали. Я хотел бы поздравить с победой уже очевидной. Партия ADAL – партия будущего, партия ADAL только начинает свою работу, независимо от любого исхода выборов. То, что мы обещали нашим избирателям, независимо от исходов выборов, всё равно будем выполнять и будем работать и завоевывать сердца избирателей делом», - отметил председатель партии ADAL Серик Султангали.


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