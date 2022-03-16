НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Adal» присоединится к партии «AMANAT». С соответствующим заявлением выступил секретарь партии «Adal» Эльдар Жумагазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Считаем, что идеи, наработки, современный технологический подход партии «Adal» должны стать серьезной опорой действующему Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Нам сильно импонирует стиль его работы. Президент «заточен» на перемены и строительство справедливого государства! Озвученные в рамках сегодняшнего Послания народу Казахстана политические реформы Президента тому еще одно доказательство», - сказал Эльдар Жумагазиев на конференции в столице.

По его словам, их реализация потребует консолидации всего казахстанского общества.

«Риск того, что они будут тормозиться на всех уровнях слишком велик. Нельзя скатиться к прошлому, где мы жили по принципу: «Друзьям все, а остальным по закону», как говорил Касым-Жомарт Кемелевич. Поэтому, мы хотим принимать самое активное участие в строительстве «Нового Казахстана» и сделать перемены в стране необратимыми! В связи с этим, сегодня на Политсовете партий «Adal» мы единогласно приняли решение о присоединение к президентской партий «Аманат», - заявил политик.

«Заверяем своих сторонников о том, что наши инициативы по повышению доходов населения, разработке карт специализации, методологическая поддержка акимов, работа в рамках законопроектов и другие обязательства, взятые перед членами партии, будут выполнены. Мы верим, что после объединения с партией власти, наши инициативы получат новый импульс и будут реализованы с пользой для простых граждан по всей стране. Надеемся на поддержку наших соратников, однопартийцев и сторонников партии», - заключил Жумагазиев.



