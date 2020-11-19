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Партия «Adal» презентовала свой интерактивный сайт

Автор:  
Акбота Кузекбай
19 Ноября 2020, 18:09
Партия «Adal» презентовала свой интерактивный сайт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках съезда политической партии «ADAL» состоялась презентация интерактивного сайта - Adalpartiyasy.kz, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал член партии Ануар Керембаев, главной особенностью портала является многофункциональность.

На главной странице сайта размещена информация о ключевых лицах партии, ее задачах, нацеленных на решение знакомых практически каждому проблем разных отраслей и сфер жизни общества.

«Прежде всего наш сайт учитывает региональную специфику. Можно выбрать любой регион. Вы выбираете сначала ваш регион. Затем открываете вкладку «Проблемы Вашего региона». К примеру, если взять Нур-Султан, то на сайте реализована функция анализа бюджета, также приведены мнения людей - какие проблемы их беспокоят», - сказал Ануар Керембаев, презентуя портал в ходе съезда партии.

Как он отметил, любой пользователь может может увидеть проблемы жителей любого города или сельского района.

«Все проблемы ранжированы по принципу - «от большей к меньшей». Каждый казахстанец может выразить свое мнение о злободневности проблемы, поставив отметку «лайк» или «дизлайк». С учетом этого партия будет настаивать на том, чтобы проблемы, отмеченные как наиболее злободневные и требующие срочного решения, были рассмотрены при формировании региональных бюджетов», - добавил член партии.

Как проинформировали в партии, другой актуальный раздел сайта является «Поиск работы». Сервис призван помочь людям трудоустроиться.

«По некоторым данным, свыше 700 тысяч человек являются безработными. При этом они не учтены в отделах занятости. После заполнения анкеты, пользователю будет предложена работа по его специфике. Если же подходящей работы не найдется, региональный представитель партии сам передаст данные человека в органы занятости. Также партия на данном интернет-ресурсе может оказать помощь в вопросах регистрации в качестве безработного и получения пособия», - рассказали в партии.

Вместе с тем в интернет-платформе будут функционировать сервисы «Бизнес-идеи для вашего региона», «Социальные лифты» и «Bagdar.kz».



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