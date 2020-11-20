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Партия «Adal» и Народная партия Казахстана допущены к выборам

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Ноября 2020, 16:23
Партия «Adal» и Народная партия Казахстана допущены к выборам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия РК внесла изменения в постановление о допуске 6 политических партий на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, избираемых по партийным спискам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Adal» и Народная партия Казахстана прошли перерегистрацию как на республиканском, так и на региональном уровнях. Также стоит отметить, что партия» «Adal» осуществила перерегистрацию филиала в Туркестанской области и Шымкенте. Ранее партия не имела допуска к участию в выборах в этих регионах. В этой связи необходимо пересмотреть постановление Центральной избирательной комиссии о допуске политических партий на выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, избираемых по партийным спискам», - отметил председатель ЦИК РК Берик Имашев.

В результате Центральная избирательная комиссия приняла соответствующее постановление о допуске политической партии «Adal» и Народной партии Казахстана к участию в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

«Таким образом, политическая партия «Adal» и Народная партия Казахстана были допущены к выборам депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан», - заключил Б. Имашев.


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