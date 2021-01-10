Партии включают региональные проблемы в свои республиканские программы – Нургали Нартай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партии включают региональные проблемы в свои республиканские программы. Об этом сообщил главный редактор сайта Tarlan.kz, политолог Нургали Нартай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отмечается активность избирателей в сельской местности. По сравнению с Нур-Султаном и Алматы жители регионов голосуют активно. В Северо-Казахстанской, Жамбылской областях проголосовали до 70% избирателей», – сказал Н.Нартай.

По его словам, особенность нынешних выборов заключается в том, что партии разработали программы с учетом региональных проблем. В каждом регионе общественные активисты открыто говорили о назревших проблемах. Таким образом, проблемы районов и сел вошли в повестку дня партий. Партии учитывают эти вопросы и включают их в свои республиканские программы.

Напомним, эксперты Sailau Talks-2021 обсуждают важность и особенности проходящих сегодня выборов в Мажилис и маслихаты.