Партии Турции озвучили совместное заявление о январских событиях в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Политические партии в Великом национальном собрании Турции приняли Совместное заявление о событиях в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«Мы с тревогой следим за событиями последних дней в братском Казахстане. Стабильность и спокойствие Казахстана так же важны для нас, как и мир и спокойствие нашей страны. Мы рады, что благодаря здравому смыслу казахстанского народа и стойкому отношению руководства все утихло и страна начала возвращаться к нормальной жизни.

Мы соболезнуем нашим братьям-казахам, погибшим в результате событий, желаем милости Аллаха и терпения в связи с этими скорбными событиями, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

Мы осуждаем насилие и любые действия, которые ставят под угрозу человеческие жизни, нарушают общественный порядок и наносит ущерб имуществу.

Мы поддерживаем повестку дня и реформы Администрации Казахстана, которые направлены на дальнейшее повышение благосостояния населения.

Наш Совет ветеранов не забудет о солидарности, проявленной казахстанскими властями во время попытки государственного переворота 15 июля.

Турция, которая находится на стороне Казахстана с первого дня независимости, и после этого будет продолжать оказывать всякую поддержку миру и стабильности Казахстана, что жизненно важно для всего региона», - говорится в заявлении.