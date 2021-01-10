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Партии правильно вели свою политику в социальных сетях – эксперт

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Января 2021, 19:45
Партии правильно вели свою политику в социальных сетях – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партии правильно вели свою политику в социальных сетях. Такое мнение высказал журналист и тревел-блогер Оркен Кенжебек на экспертной встрече Sailau Talks-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По прогнозам многочисленных экспертов, в этом году предвыборная агитация должна была проходить на онлайн-площадках. В Казахстане 18 миллионов человек населения, которые имеют 26 миллионов сим-карт. Численность жителей, имеющих доступ к Интернету – 14 миллионов человек. Если судить по статистике, население готово и к онлайн-голосованию. Партии, участвующие в выборах, уделили онлайн-агитации 35-40% внимания, остальную работу проводили в регионах. Нравится то, что, имея возможность для онлайн-агитации, они работали непосредственно среди населения. Впервые были организованы региональные дебаты. Это большое достижение», – сказал О. Кенжебек.

По его словам, в течение месячной агитационной кампании в социальных сетях не происходило ничего, над чем можно было бы смеяться. Все пять партий правильно проводили политику в социальных сетях, и все предлагали концепцию «Сильные регионы – сильная страна». Если раньше во время агитационной кампании партии посещали крупные заводы и фабрики, то теперь они ходили на рынки, стройки, находились среди общественности, выслушивали людей и делали свои выводы. Некоторые партии впервые разъясняли годовой бюджет жителям районов и сел.

Экспертная встреча организована Ассоциацией политических наук Казахстана и МИА «Казинформ».


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