Партии обратят внимание на молодежь и женщин – Дания Еспаева о поправках в законы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева прокомментировала подписанные сегодня Главой государства поправки в законы «О выборах» и «О политических партиях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первую очередь подписанные Президентом законы касаются партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов, который предусматривает обязательное наличие среди них 30% женщин и лиц до 29 лет. Второе – это снижение порога количества членов партии. Если раньше оно было равно 40 тысячам, то сегодня согласно принятого закона, существенно изменились требования. И одним из главных стало снижение порога до 20 тысяч. Конечно, это будет способствовать развитию многопартийности в стране. И об этом Глава государства говорил на втором заседании НСОД, и в прошлогоднем сентябрьском выступлении. Поэтому это нужно расценивать еще и как веяние времени», - сказала Дания Еспаева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

По ее мнению, это очень важный момент.

«Потому что законодательство позволит женщинам и молодежи активнее участвовать в разработке государственных обсуждений на уровне Мажилиса, маслихатов. Поэтому в дальнейшем, при проведении очередных выборов в Парламент и в маслихаты, партии будут обязаны обратить внимание на молодежь и на женщин. И если партия не будет соответствовать этим требованиям, она уже не пройдет выборную регистрацию. Даже в 30-м году был принят закон, где было прописано требования обязательного участия женщин – для Верховного совета СССР нужно было 32%, а для Верховного совета казахской ССР – 36%. То есть, такие квоты были и ранее, и то, что они сегодня внедряются – это очень правильный шаг. Во многих странах Европы, в скандинавских странах в частности, аналогичные квоты позволили увеличить количество женщин вдвое», - привела примеры депутат.

По ее словам, закон поможет улучшить работу прежде всего в маслихатах.

«Как вы знаете, сегодня у нас в Мажилисе 27% женщин, но удручающее положение дел в этом плане в маслихатах. Насколько мне известно, всего 740 женщин в областных и районных маслихатах - это очень низкий процент. А людей моложе 29 лет так и вовсе там порядка 2%. Поэтому, это очень своевременный закон, и думаю, на следующих выборах, которые состоятся в начале 2021 года, мы увидим и в Парламенте, и в маслихатах умных и сильных женщин, а их у нас много. Также мы увидим очень креативную молодежь», - отметила мажилисвумен.

«Это будет только плюсом для представительных органов, потому что многие моменты, которые касаются социальных моментов жизни нашего общества, поднимают именно женщины. Я знаю, что уже идут споры касательно этих поправок – некоторые считают, что молодежь до 29 лет не совсем умудрена опытом. Но, я считаю, что современная молодежь очень креативная и смелая. Мы должны прислушаться к их мнению, от этого Парламент и маслихаты только выиграют», - добавила Д. Еспаева.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О политических партиях» и Конституционный закон «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».





https://www.inform.kz/ru/podpisan-zakon-o-vyborah_a3653834