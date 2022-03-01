Партии нужна новая культура – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев объяснил цели ребрендинга партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески. В первую очередь нужно перестроить всю партийную работу. Поддерживаю высказанное сегодня предложение по трансформации партии. Вместе с тем, хотел бы обозначить еще ряд приоритетных задач», - сказал Касым-Жомарт Токаев на XXII съезде партии.

«Первое – это децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата. В работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии – сетевые графики, отчеты, формальные мероприятия отодвинули на второй план живую работу с избирателями. Энтузиасты с горящими глазами были вынуждены уступить место апатичным функционерам», - добавил Президент.

По мнению Главы государства, нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями.

«Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями. Центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и ручного управления. Его задача – задавать общий партийный вектор, обеспечивать методическую и идеологическую поддержку, обучать кадры, анализировать системные проблемы. Партии нужна новая культура взаимоотношений, основанная прежде всего на доверии и сотрудничестве», – заключил К. Токаев.



