Партии и самовыдвиженцы будут бороться за голоса избирателей – эксперт КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Участие новых партий и самовыдвиженцев обеспечит высокую конкурентность на выборах. Партии и самовыдвиженцы будут бороться за голоса избирателей. Таким мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился руководитель отдела политических исследований КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров.

«В 2021 году парламентские выборы прошли в условиях карантина, и сейчас все еще ощущаются последствия пандемии. Однако выборы тогда прошли в установленный конституционный срок. Предстоящие выборы являются внеочередными, и состоятся уже в ближайшее время для реализации новых правил политической системы. Политические реформы значительно изменили условия проведения выборов. Например, политические партии должны набрать 5% голосов избирателей, чтобы пройти в Мажилис. Это кажется некой скидкой для партий. Однако появились новые партии, некоторые партии провели ребрендинг, появились новые руководители», - отметил эксперт КИСИ.

По его словам, отличительная особенность предстоящих выборов – избрание ряда депутатов по мажоритарной системе. Могут выдвигаться не только члены партий, но и представители организаций, также могут избираться путем самовыдвижения. Раньше применялась такая практика, однако в 2021 году на выборах маслихаты были сформированы по партийным спискам. Спикер отметил, что мы вернулись к смешанной системе.

«Участие новых партий и самовыдвиженцев обеспечит высокую конкурентность на выборах. Будет конкуренция между различными проектами и идеями. Партии и самовыдвиженцы будут бороться за голоса избирателей. Они будут предлагать пути решения насущных проблем. Это и станет предвыборной основной активностью», - добавил Ермек Токтаров.

Он также отметил, что в случае, если самовыдвиженцы станут депутатами, они превратятся в основных участников общественной политики. Они обязаны защищать интересы своих избирателей.

«Граждане будут пристально следить за их действиями, так как есть возможность лишить мандата депутата. Это большая возможность для местных жителей защитить свои интересы на уровне маслихатов и Мажилиса. Суть реформ Президента Касым-Жомарта Токаева заключается в создании эффективной системы государственного управления путем проведения выборов и обновления органов власти. Новые депутатский корпус должен дать импульс работе Парламента. Этого ждет народ, избранные депутаты должны отвечать этим запросам. Выборы показывают наше стремление к демократизации, обновлению и повышению эффективности управления» - добавил он.