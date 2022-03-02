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Партии «AMANAT» нужно начать работу с населением – Талгат Калиев

2 Марта 2022 12:56
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Партии «AMANAT» нужно начать работу с населением – Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На площадке МИА «Казинформ» эксперты обсудили развитие партийной системы в Казахстане в контексте вчерашнего съезда партии «AMANAT». По словам директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, единственным критерием эффективности или неэффективности партии являются выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Партии «AMANAT» придется конкурировать в полной мере и к следующим выборам приходить только с тем, что она накопила. Мы не можем судить о партии промежуточными результатами. Единственным критерием эффективности или неэффективности партии являются выборы. Если хорошо работают, они выигрывают выборы. Плохо работают – проиграют, придется работать над ошибками», - сказал эксперт.

По словам Талгата Калиев, если на следующих выборах «AMANAT» завоюет 51%, это будет блестящим результатом для партии.

«Для этого партии нужно начать работу с населением. Сейчас объявлен сбор предложений, инициатив от рядовых членов партии. Если предложение действительно сработает, это поможет заменить работу множества структур. Партия аккумулирует идеи со всех регионов с широкими слоями населения. Ее работа может быть максимально удовлетворяющей, в то время как любые мозговые центры опираются на социологию, множества измерений, в то же время там присутствует доля субъективизма. Мы не можем все охватывать», - отметил Талгат Калиев.


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#Политические партии   #Общество   #Политика   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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