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Паром с 120 людьми загорелся в море у берегов Филиппин

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Июня 2023, 08:32
Паром с 120 людьми загорелся в море у берегов Филиппин Кадр из видео

МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - На борту находились 65 пассажиров и 55 членов экипажа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.com.

Пожар начался на рассвете. Паром загорелся в море рядом с филиппинским островом Панглао. Все 120 пассажиров и членов экипажа были спасены. Причина инцидента выясняется.

Благодаря действиям экстренных служб, всех находившихся на борту людей эвакуировали.

Паром Esperanza Star вышел из порта Лази на острове Сикихор и направлялся на остров Бохол в центральной части Филиппин.

Напомним, в марте на юге Филиппин на пароме вспыхнул пожар, который унес жизни 31 из 250 пассажиров и членов экипажа.


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