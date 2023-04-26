АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пароли к внутренним сервисам одного из казахстанских банков находились в открытом доступе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Государственная техническая служба».

Атаки на банковский сектор - это серьезная угроза, которая может привести к утечке конфиденциальной информации, потере данных, денежных средств и нарушению работы банковских систем. Злоумышленник может проникнуть в сеть через незащищенную рабочую станцию сотрудника, устаревшее программное обеспечение или средства удаленного доступа и таким образом получить доступ к данным.

Такую ситуацию удалось предотвратить сотрудникам АО «Государственная техническая служба». В процессе мониторинга казахстанского сегмента интернета специалистами АО «ГТС» была обнаружена уязвимость на интернет-ресурсе одного из казахстанских банков второго уровня.

CWE-530 – уязвимость, которая возникает, когда резервные копии файлов (бэкап) веб-приложения остаются открытыми для несанкционированного доступа.

Специалисты АО «ГТС» обнаружили бэкап файл (доступный для скачивания неавторизованным пользователям), содержащий исходный код веб-приложения. Бэкап файл содержал персональную информацию клиентов и сотрудников банка, а именно: 11 файлов, среди которых находилась информация о сотрудниках банка с паролями от доступа к VPN. Технически используя эти данные, можно было удаленно подсоединиться к внутренней системе банка и самостоятельно провести платеж, получить доступ к финансовым системам либо подменить платежные реквизиты клиентов.

Напомним, что главная задача киберпреступников – заполучить данные пользователей или доступ к инфраструктуре банка с целью хищения средств или получения выкупа.

Рекомендуем банкам второго уровня и финансовым организациям ограничить доступ к бэкап файлам неавторизованным пользователям.

На сегодняуязвимость устранена. Технические детали размещены на сайте STS.KZ в разделе «Рекомендации».